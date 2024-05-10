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Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 05:20 | Обновлено 10 мая 2024, 05:21
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0

Илья КВАСНИЦА: «Оболонь имеет качественную защиту»

Форвард «Руха» рассказал, что ожидает от матча против «Оболони»

10 мая 2024, 05:20 | Обновлено 10 мая 2024, 05:21
71
0
Илья КВАСНИЦА: «Оболонь имеет качественную защиту»
ФК Рух. Илья Квасница

Нападающий львовского «Руха» Илья Квасница серьезно настроен на матч против «Оболони». Он похвалил оборону киевского клуба.

«Мы на каждый матч настраиваемся с боевым настроением и хотим побеждать. Нам нужно добиться положительного результата в каждых поединках, оставшихся до конца сезона. На команду не влияют предварительные результаты, ведь предстоящие матчи – новые вызовы для нас. Сейчас «Рух» ответственно готовится к игре с «Оболонью».

В игре с киевлянами нам следует постараться не пропустить и реализовать свой потенциал в атаке, забив как можно больше голов. Это будет трудно сделать, ведь у «Оболони» есть качественная защита. Эта команда хорошо выходит из обороны в атаку и делает это очень быстро.

Для нас не играет большой роли то, что мы играем на выезде, ведь в течение сезона «Рух» демонстрировал хорошие результаты в выездных поединках. Команда сделает все возможное, чтобы одержать победу в предстоящей игре против сложного соперника», – сказал Квасница.

21-летний нападающий в этом сезоне УПЛ сыграл 27 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 8 ассистов.

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Илья Квасница Рух Львов Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Руслан Травкин Источник: ФК Рух Львов
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