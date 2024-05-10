Илья КВАСНИЦА: «Оболонь имеет качественную защиту»
Форвард «Руха» рассказал, что ожидает от матча против «Оболони»
Нападающий львовского «Руха» Илья Квасница серьезно настроен на матч против «Оболони». Он похвалил оборону киевского клуба.
«Мы на каждый матч настраиваемся с боевым настроением и хотим побеждать. Нам нужно добиться положительного результата в каждых поединках, оставшихся до конца сезона. На команду не влияют предварительные результаты, ведь предстоящие матчи – новые вызовы для нас. Сейчас «Рух» ответственно готовится к игре с «Оболонью».
В игре с киевлянами нам следует постараться не пропустить и реализовать свой потенциал в атаке, забив как можно больше голов. Это будет трудно сделать, ведь у «Оболони» есть качественная защита. Эта команда хорошо выходит из обороны в атаку и делает это очень быстро.
Для нас не играет большой роли то, что мы играем на выезде, ведь в течение сезона «Рух» демонстрировал хорошие результаты в выездных поединках. Команда сделает все возможное, чтобы одержать победу в предстоящей игре против сложного соперника», – сказал Квасница.
21-летний нападающий в этом сезоне УПЛ сыграл 27 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 8 ассистов.
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