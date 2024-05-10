Состоялась жеребьевка переходных матчей между Первой и Второй лигой

До финиша сезона в ПФЛ осталось три тура. Несколько команд претендуют на участие в соревнованиях Первой лиги в следующем сезоне с помощью матчей плей-офф.

Согласно Регламенту соревнований ПФЛ в плей-офф за право играть в Первой лиге 2024/25 встретятся команды Первой и Второй лиг.

🔹 Команда, занявшая 16-е место в Первой лиге, сыграет с командой, которая займет 3-е место во Второй лиге

🔹 Команда, занявшая 17-е место в Первой лиге, будет играть против команды, которая займет 2-е место во Второй лиге.

Этап плей-офф состоит из двух матчей – на поле каждой из команд-участниц. Даты проведения матчей: 1 и 8 июня 2024 года.

Хозяева поля были определены в Киеве в Доме футбола путем жеребьевки.

В зоне переходных матчей Первой лиги находятся Диназ Вышгород (26 очков) и Металлург Запорожье (25). Понизятся в классе три худших команды.

Во Второй лиге борьбу ведут ЮКСА Тарасовка (56 очков), Дружба Мировка и Звягель (по 55). Победитель Второй лиги повысится напрямую, а остальные две команды ждет плей-офф.

Жеребьевка переходных матчей между Первой и Второй лигами

🔹 Первые матчи. 1 июня

16-е место Первой лиги – 3-е место Второй лиги

2-е место Второй лиги – 17-е место Первой лиги

🔹 Ответные матчи. 8 июня

3-е место Второй лиги – 16-е место Первой лиги

17 место Первой лиги – 2-е место Второй лиги

Видеозапись жеребьевки

Турнирные таблицы