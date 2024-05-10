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Украина. Первая лига
10 мая 2024, 06:45 | Обновлено 10 мая 2024, 07:09
528
0

Состоялась жеребьевка переходных матчей между Первой и Второй лигой

Определены хозяева поля в каждом из матчей плей-оф

10 мая 2024, 06:45 | Обновлено 10 мая 2024, 07:09
528
0
Состоялась жеребьевка переходных матчей между Первой и Второй лигой
ПФЛ

До финиша сезона в ПФЛ осталось три тура. Несколько команд претендуют на участие в соревнованиях Первой лиги в следующем сезоне с помощью матчей плей-офф.

Согласно Регламенту соревнований ПФЛ в плей-офф за право играть в Первой лиге 2024/25 встретятся команды Первой и Второй лиг.

🔹 Команда, занявшая 16-е место в Первой лиге, сыграет с командой, которая займет 3-е место во Второй лиге

🔹 Команда, занявшая 17-е место в Первой лиге, будет играть против команды, которая займет 2-е место во Второй лиге.

Этап плей-офф состоит из двух матчей – на поле каждой из команд-участниц. Даты проведения матчей: 1 и 8 июня 2024 года.

Хозяева поля были определены в Киеве в Доме футбола путем жеребьевки.

В зоне переходных матчей Первой лиги находятся Диназ Вышгород (26 очков) и Металлург Запорожье (25). Понизятся в классе три худших команды.

Во Второй лиге борьбу ведут ЮКСА Тарасовка (56 очков), Дружба Мировка и Звягель (по 55). Победитель Второй лиги повысится напрямую, а остальные две команды ждет плей-офф.

Жеребьевка переходных матчей между Первой и Второй лигами

🔹 Первые матчи. 1 июня

  • 16-е место Первой лиги – 3-е место Второй лиги
  • 2-е место Второй лиги – 17-е место Первой лиги

🔹 Ответные матчи. 8 июня

  • 3-е место Второй лиги – 16-е место Первой лиги
  • 17 место Первой лиги – 2-е место Второй лиги

Видеозапись жеребьевки

Турнирные таблицы

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ПФЛ Украины Первая лига Украины Вторая лига Украины переходные матчи чемпионат Украины по футболу жеребьевка Диназ Вышгород Металлург Запорожье ЮКСА Тарасовка Звягель Дружба Мировка
Николай Степанюк Источник: ПФЛ
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