Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Чехии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет хардовый Премьер в Остраве матчем против Марии Саккари (№23 WTA).
В первом круге греческая теннисистка в двух сетах обыграла чешку Кристину Плишкову (№68 WTA).
Острава. Первый круг
Мария Саккари (Греция) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:3, 6:3
Ранее Свитолина и Саккари встречались дважды, счет равный.
Напомним, Элина получила от организаторов первый номер посева и пропускала первый круг.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.