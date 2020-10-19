Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Чехии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет хардовый Премьер в Остраве матчем против Марии Саккари (№23 WTA).



В первом круге греческая теннисистка в двух сетах обыграла чешку Кристину Плишкову (№68 WTA).



Острава. Первый круг

Мария Саккари (Греция) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:3, 6:3



Ранее Свитолина и Саккари встречались дважды, счет равный.



Напомним, Элина получила от организаторов первый номер посева и пропускала первый круг.