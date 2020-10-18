Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Олимпик» – «Ворскла» - 0:0

Тейшейра, 45, Альваренга, 47 – Якубу, 46

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Цымбалюк, Пасич – Бабенко – Тейшейра, Завийский, Политыло, Альваренга – Каргбо.

Запасные: Бетим, Ксенз, Драме, Аблитаров, Романовский, Кравчук, Чогадзе, Шахаб, Бенито.

«Ворскла»: Резник – Сапай (Челядин, 11), Альюн, Чеснаков, Якубу – Васин, Пуцлин, Пердута, Семилет (Кравчук, 46) – Степанюк, Кулач.

Запасные: Ткаченко, Дубко, Гаджук, Власов, Щербак.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).



47 мин. А теперь и Альваренга был предупрежден за срыв прохода Степанюка левым флангом.



46 мин. Якубу начал тайм с симуляции фола в центре поля в борьбе с Цымбалюком.



46 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. После перерыва Кравчук продолжит игру вместо Семилета.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще одну минуту.



45 мин. Тейшейре показана желтая за попытку симуляции фола со стороны Челядина, который просто влетел в соперника в центре поля.



44 мин. Цымбалюк сумел головой перехватить передачу в контратаку от центра поля в направлении Кулача.



42 мин. Завийский всковырнул газон, исполняя удар из полукруга у штрафной после обманного движения. Мяч ушел выше цели.



40 мин. Пердута с правого фланга отдал передачу в спину для набегавшего в штрафную Кулача.



39 мин. Ворскла на своей половине играет в хаотичный пас.



36 мин. Подача с правого фланга от Альвернеги пришлась в руки Резнику.



35 мин. Васин не сумел перебросить стенку прямым ударом со штрафного в правом полуфланге, попав в голову Тейшейры.



34 мин. Цымбалюка пришлось увести с поля.



33 мин. ОПАСНО! Кичак на дальнем выходе в правый фланг своей штрафной врезался в корпус Цымбалюка, после чего Васин чуть не перекинул голкипера!



31 мин. ОПАСНО! Закрутился с мячом в ногах во вратарской Резник, и чуть было не потерял контроль под натиском Каргбо!



29 мин. Политыло грубо сыграл в центре поля в отборе против Пуцлина.



27 мин. Пердута получил по ногам от Тейшеры на правом фланге обороны.



25 мин. Перевод флангов от Тейшейры на чужой половине оказался провальным.



23 мин. Семилет уверенно поставил корпус на фланге обороны против Лебеденко и заработал на себе фол.



21 мин. Альваренга и Челядин боролись на левом фланге штрафной Ворсклы. На газоне оказались оба, но фолил игрок хозяев поля.



19 мин. Низом пробил Тейшейра из полукруга у чужой штрафной, но мяч прошел в стороне от правой штанги.



16 мин. Тейшейру явно держали за корпус в центре поля, но затем он совершил накладку против Пуцлина, что затмило фола на игроке Олимпика.



15 мин. Подкрутка от Тейшейры от левого угла штрафной пришлась серьезно в сторону от дальней штанги.



14 мин. Якубу сумел опередить на мяче Тейшейру на фланге, но сделал это только за счет опасной игры высоко поднятой ногой.



13 мин. МОМЕНТ! Резник парировал удар Политыло со входа в левый фланг штрафной перед собой, но Завийский был в оффсайде при добивании.



11 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. Челядин сменил травмированного Сапая.



10 мин. МОМЕНТ! Альюн сыграл в пас у своей штрафной, после чего Каргбо тут же пробил с отскока, но направил мяч низом прямиком в Резника.



9 мин. Каргбо сфолил против Резника при подаче с правого фланга во вратарскую.



9 мин. Олимпик старается реализовать функциональное преимущество.



7 мин. Повреждение у Сапая! Альюн просит тренерский штаб сделать замену его партнеру по команде.



6 мин. Резник забрал мяч в руки после опасной срезки Альюна в сторону ворот при подаче с правого фланга.



4 мин. Раскачивается поединок в данные минуты. Ворскла на чужой половине.



2 мин. Каргбо сфолил на левом фланге атаки против Якубу.



1 мин. Долганский сегодня руководит полтавчанами. У Максимова, как известно, позитивный тест на коронавирус COVID-19.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!









В воскресенье, 18-го октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 14:00.

Очередная пауза на матчи национальных сборных вполне может обернуться продолжением укрепления коллектива Юрия Максимова на вершине турнирной таблицы. Вот только в противовес этим планам «Ворсклы» будет выступать коллектив Игоря Климовского, который в сентябрьской части кампании показал практически максимальный результат – лишь донецкий «Шахтер» в дерби (2:0) сумел остановить победную поступь «Олимпика». Важным контекстом предстоящей игры станет тот факт, что «олимпийцы», в случае успеха, сумеют обогнать полтавчан в турнирной таблице. В прошлом сезоне сильнейшего в этой паре мы так и не узнали – по одной победе с каждой из сторон и два ничейных исхода.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» – «Ворскла».