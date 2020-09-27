Долгожданная победа. Шахтер в донецком дерби обыграл Олимпик

Перед началом этого матча «Шахтер» отставал от «Динамо» и «Ворсклы» в турнирной таблице на 5 очков, опустившись на непривычное для себя седьмое место. Поэтому подопечным Луиша Каштру очень важно было обязательно выиграть, чтобы приблизиться к лидерам. Впрочем и «Олимпик» вполне мог рассчитывать на положительный для себя результат, учитывая неплохой старт в новом чемпионате и то, что горняки в последнее время выглядели не так мощно, как все мы их привыкли видеть.

В стартовом составе номинальных хозяев поля несколько неожиданно появились Майкон и Виктор Коваленко, которые уже давно не имели игровой практики в официальных поединках. Кроме того, в ворота вернулся опытный Андрей Пятов. Наставник «Олимпика» Игорь Климовский с первых минут выставил почти тех же футболистов, которые играли в предыдущем победном матче с «Минаем». Единственное изменение - вместо Тараса Завийского на поле вышел Евгений Цымбалюк.

«Шахтер» активно начал встречу и за первые семь минут нанес три удара по воротам Артема Кичака. Вначале Виктор Коваленко пробил выше ворот. Затем с ударом Додо с близкого расстояния справился голкипер «Олимпика». А когда уже и Кичак был бессилен помочь своей команде Евгений Цымбалюк выбил мяч с линии ворот после опасного удара Марлоса.

Постепенно игра немного выровнялась и на 13-й минуте гости не только провели первую по-настоящему серьезную атаку, а и создали голевой момент. Бенито справа навесил мяч в штрафную площадь, где выше всех выпрыгнул Орест Лебеденко. Он головой нанес удар в левый от себя нижний угол ворот, но Андрей Пятов был внимателен и в падении забрал мяч в руки.

Через пять минут еще один шанс отличиться имел Марлос. Получив передачу от Алана Патрика, он оказался с мячом в штрафной площади чуть правее от ворот, однако с его сильным ударом не без труда справился Артем Кичак.

Горняки продолжали больше владеть мячом, пребывая много времени на половине поля соперников. Но до опасных моментов дело доходило редко. Так продолжалось вплоть до 41-й минуты, когда арбитр матча Анатолий Абдула назначил пенальти, увидев нарушение правил в штрафной площади «Олимпика». По его мнению Евгений Пасич подтолкнул Виктора Корниенко, который выпрыгивал за мячом. К точке подошел Алан Патрик, пробил бесхитростно почти по центру. Артем Кичак стоял на линии до конца и в прыжке парировал этот удар. Кстати, это уже третий нереализованный пенальти «Шахтера» в новом чемпионате Украины.

После перерыва первый опасный момент создал «Олимпик». На 49-й минуте после розыгрыша углового Тейшейра оказался на ударной позиции в штрафной площади хозяев поля. Но слишком долго он принимал решение - бить по воротам или отдавать передачу партнеру - и в результате свой шанс упустил.

«Шахтер» тут же ответил. Это Тайсон сильно пробил из-за пределов штрафной площади, но чуть выше ворот. Далее команды еще обменялись голевыми моментами. На 54-й минуте Бенито справа опасно бил по воротам, но немного неточно. А спустя минуту уже Виктор Коваленко мог открывать счет в матче, оказавшись в районе одиннадцатиметровой отметки практически без опеки. Бил он в правый от себя угол, но несильно и Артем Кичак в очередной раз выручил своих партнеров.

Еще раз удачно сыграл голкипер «Олимпика» на 61-й минуте после сильного удара с линии штрафной площади Виктора Корниенко. Впрочем и его визави Андрей Пятов тоже был надежен на 63-й минуте, когда удачно выбрал позицию и вовремя среагировал на прицельный удар Ореста Лебеденко.

И все-таки «Шахтер» забил, причем дважды с интервалом в две минуты. На 64-й минуте после передачи слева от Виктора Корниенко его тезка Коваленко снова пробил из центра штрафной не очень сильно, зато точно в правый от себя угол ворот. А через две минуты Майкон в центре поля отобрал мяч у соперника, продвинулся вперед и вывел к воротам «олимпийцев» Жуниора Мораеса. Забить лучшему бомбардиру предыдущего чемпионата Украины уже не представляло больших сложностей.

К чести «Олимпика», его футболисты не опустили руки, а продолжали бороться. На 73-й минуте Темур Чогадзе, который только что вышел на замену, имел хорошую возможность, чтобы сократить разрыв в счете. Бил он с близкого расстояния, правда, с острого угла, и Андрей Пятов мяч отбил. А уже в компенсированное арбитром время сильный удар нанес Павел Ксенз, еще один игрок, вошедший в игру во втором тайме. Но и здесь уверено сыграл Андрей Пятов.

В итоге 2:0 в пользу горняков и «Шахтер» прервал свою безвыигрышную серию в официальных матчах, которая продолжалась больше месяца.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Олимпик» – 2:0

Виктор Коваленко (64), Жуниор Мораес (66)

На 42-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти (вратарь)

Жуниор Мораес (22), Николай Матвиенко (33), Маркос Антонио (90) – Игорь Снурницын (50), Руслан Бабенко (67)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Ромеро Марлос (Тете, 90), Тайсон, Виктор Коваленко (Маркос Антонио, 76), Жуниор Мораес (Фернандо, 80)

«Олимпик»: Артем Кичак, Иван Зотько, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Руслан Бабенко, Евгений Пасич (Павел Ксёнз, 80), Максим Тейшейра (Ибрагим Каргбо, 73), Сергей Политыло (Тарас Завийский, 90), Бенито (Альваренга, 80), Шахаб (Темур Чогадзе, 73)

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ОЛИМПИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА