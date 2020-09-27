4-й тур
Шахтер Донецк
2:0
Олимпик Д
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Долгожданная победа. Шахтер в донецком дерби обыграл Олимпик

Команда Луиша Каштру более месяца не ощущала вкус победного результата

  • 27.09.2020 18:54
  • 2810 просмотров
  • 95 комментариев
Долгожданная победа. Шахтер в донецком дерби обыграл Олимпик
© twitter.com/FCShakhtar

Перед началом этого матча «Шахтер» отставал от «Динамо» и «Ворсклы» в турнирной таблице на 5 очков, опустившись на непривычное для себя седьмое место. Поэтому подопечным Луиша Каштру очень важно было обязательно выиграть, чтобы приблизиться к лидерам. Впрочем и «Олимпик» вполне мог рассчитывать на положительный для себя результат, учитывая неплохой старт в новом чемпионате и то, что горняки в последнее время выглядели не так мощно, как все мы их привыкли видеть.

В стартовом составе номинальных хозяев поля несколько неожиданно появились Майкон и Виктор Коваленко, которые уже давно не имели игровой практики в официальных поединках. Кроме того, в ворота вернулся опытный Андрей Пятов. Наставник «Олимпика» Игорь Климовский с первых минут выставил почти тех же футболистов, которые играли в предыдущем победном матче с «Минаем». Единственное изменение - вместо Тараса Завийского на поле вышел Евгений Цымбалюк. 

«Шахтер» активно начал встречу и за первые семь минут нанес три удара по воротам Артема Кичака. Вначале Виктор Коваленко пробил выше ворот. Затем с ударом Додо с близкого расстояния справился голкипер «Олимпика». А когда уже и Кичак был бессилен помочь своей команде Евгений Цымбалюк выбил мяч с линии ворот после опасного удара Марлоса. 

Постепенно игра немного выровнялась и на 13-й минуте гости не только провели первую по-настоящему серьезную атаку, а и создали голевой момент. Бенито справа навесил мяч в штрафную площадь, где выше всех выпрыгнул Орест Лебеденко. Он головой нанес удар в левый от себя нижний угол ворот, но Андрей Пятов был внимателен и в падении забрал мяч в руки.

Через пять минут еще один шанс отличиться имел Марлос. Получив передачу от Алана Патрика, он оказался с мячом в штрафной площади чуть правее от ворот, однако с его сильным ударом не без труда справился Артем Кичак. 

Горняки продолжали больше владеть мячом, пребывая много времени на половине поля соперников. Но до опасных моментов дело доходило редко. Так продолжалось вплоть до 41-й минуты, когда арбитр матча Анатолий Абдула назначил пенальти, увидев нарушение правил в штрафной площади «Олимпика». По его мнению Евгений Пасич подтолкнул Виктора Корниенко, который выпрыгивал за мячом. К точке подошел Алан Патрик, пробил бесхитростно почти по центру. Артем Кичак стоял на линии до конца и в прыжке парировал этот удар. Кстати, это уже третий нереализованный пенальти «Шахтера» в новом чемпионате Украины.  

После перерыва первый опасный момент создал «Олимпик». На 49-й минуте после розыгрыша углового Тейшейра оказался на ударной позиции в штрафной площади хозяев поля. Но слишком долго он принимал решение - бить по воротам или отдавать передачу партнеру - и в результате свой шанс упустил. 

«Шахтер» тут же ответил. Это Тайсон сильно пробил из-за пределов штрафной площади, но чуть выше ворот. Далее команды еще обменялись голевыми моментами. На 54-й минуте Бенито справа опасно бил по воротам, но немного неточно. А спустя минуту уже Виктор Коваленко мог открывать счет в матче, оказавшись в районе одиннадцатиметровой отметки практически без опеки. Бил он в правый от себя угол, но несильно и Артем Кичак в очередной раз выручил своих партнеров. 

Еще раз удачно сыграл голкипер «Олимпика» на 61-й минуте после сильного удара с линии штрафной площади Виктора Корниенко. Впрочем и его визави Андрей Пятов тоже был надежен на 63-й минуте, когда удачно выбрал позицию и вовремя среагировал на прицельный удар Ореста Лебеденко. 

И все-таки «Шахтер» забил, причем дважды с интервалом в две минуты. На 64-й минуте после передачи слева от Виктора Корниенко его тезка Коваленко снова пробил из центра штрафной не очень сильно, зато точно в правый от себя угол ворот. А через две минуты Майкон в центре поля отобрал мяч у соперника, продвинулся вперед и вывел к воротам «олимпийцев» Жуниора Мораеса. Забить лучшему бомбардиру предыдущего чемпионата Украины уже не представляло больших сложностей.

К чести «Олимпика», его футболисты не опустили руки, а продолжали бороться. На 73-й минуте Темур Чогадзе, который только что вышел на замену, имел хорошую возможность, чтобы сократить разрыв в счете. Бил он с близкого расстояния, правда, с острого угла, и Андрей Пятов мяч отбил. А уже в компенсированное арбитром время сильный удар нанес Павел Ксенз, еще один игрок, вошедший в игру во втором тайме. Но и здесь уверено сыграл Андрей Пятов. 

В итоге 2:0 в пользу горняков и «Шахтер» прервал свою безвыигрышную серию в официальных матчах, которая продолжалась больше месяца.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Олимпик» – 2:0

Виктор Коваленко (64), Жуниор Мораес (66)

На 42-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти (вратарь)

Жуниор Мораес (22), Николай Матвиенко (33), Маркос Антонио (90) – Игорь Снурницын (50), Руслан Бабенко (67)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Ромеро Марлос (Тете, 90), Тайсон, Виктор Коваленко (Маркос Антонио, 76), Жуниор Мораес (Фернандо, 80)

«Олимпик»: Артем Кичак, Иван Зотько, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Руслан Бабенко, Евгений Пасич (Павел Ксёнз, 80), Максим Тейшейра (Ибрагим Каргбо, 73), Сергей Политыло (Тарас Завийский, 90), Бенито (Альваренга, 80), Шахаб (Темур Чогадзе, 73)

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ОЛИМПИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.09.2020 19:31
    0
    Игорь Петров, 27.09.2020 19:28
    Вся проблема Шахтера , отсутствие командной скорости, та Модель игры, которую предлагает Шахтер, предполагает работу с мячем на большой скорости и тогда защита соперников начинает трещать по-швам. Думаю у команды сейчас спад в связи с форсированной подготовкой к прошлой лиге Европы. Наберут нужные кондиции и все войдёт в норму, главное в команде есть набор классных футболистов.
    Последний раз командная скорость была в игре с Базелем. Потом вдруг пропала
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 19:31
    0
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 19:15
    Бро, ты уже который день подряд их этим унижаешь.
    Да даа бро,они и так униженные жизнью,ну колос2-0Динамо Это инцеклопедия футбола!!!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 27.09.2020 19:31
    -2
    erty, 27.09.2020 19:30
    самое интересное,что играли два донецких клуба,а болельщики Шахтера в каждом посте о Динамо.Это говорит о их комплексе неполноценности.
    беженцы немытые завидуют киевлянам
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 27.09.2020 19:30
    -2
    великая победа для колорадов. Со времен Колоса ( с тремя пенальти) никого не обыгрывали негры
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.09.2020 19:30
    0
    JulikoB, 27.09.2020 19:23
    Где Бавария, а где твое гавно? Ты еще сравни себя с Македонским.
    Мне достаточно славы и почестей Уильяма Уолласа. Мел Гибсон снял про меня фильм "Храброе сердце". Синюю краску на лице я до сих пор не смыл.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 27.09.2020 19:30
    0
    самое интересное,что играли два донецких клуба,а болельщики Шахтера в каждом посте о Динамо.Это говорит о их комплексе неполноценности.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.09.2020 19:30
    -2
    rus, 27.09.2020 19:24
    А зачем мне dvd
    Чтобы с друзьями делиться
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 19:29
    -1
    erty, 27.09.2020 19:20
    Бундеслига, 2-й тур, регулярный сезон, 27.09.2020
    Хоффенхайм 4-1 Бавария
    «Хо́ффенхайм» — немецкий профессиональный футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий деревню Хоффенхайм
    не знают болелы Баварии,какой позор сегодня они пережили,надо клована Maks7777 в Мюнхен отпаравить,чтобы он им рассказал типа это -*Да они также проиггрывают Селу"-!
    Сравнил Немецкий хофенхайм и колосс с ковалёвки)))Шахтер это село обыгрывал в лч если так))Лечись даунн)))
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 27.09.2020 19:28
    0
    Вся проблема Шахтера , отсутствие командной скорости, та Модель игры, которую предлагает Шахтер, предполагает работу с мячем на большой скорости и тогда защита соперников начинает трещать по-швам. Думаю у команды сейчас спад в связи с форсированной подготовкой к прошлой лиге Европы. Наберут нужные кондиции и все войдёт в норму, главное в команде есть набор классных футболистов.
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 27.09.2020 19:26
    -3
    Выражение "Донецкая шлюха" есть синонимом фак"Олимпик Д"; и фак "Мариупоь"...
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.09.2020 19:24
    0
    jekаfunny, 27.09.2020 19:22
    Обязательно купи себе DVD
    Это победа - украшение футбола
    А зачем мне dvd
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 27.09.2020 19:24
    -3
    ZAKARPATFAN, 27.09.2020 19:21
    Логика фанов ДК:
    Хофенхайм обыграл Баварию 4:1
    Значет:
    1) Хоф сильнее Баварии
    2) Пусть Бавария привыкает, отныне такая игра будет всегда ведь её лидеры резко постарели после матча с Севильей, ведь они уже итак не молоды были.
    логика таких,как ты,хотя от куда у тебя логика,проиграть ХофФенхайму(научись писать правильно название команды)-это мегапозорище для Баварии и это не смоется !
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.09.2020 19:23
    -3
    ZAKARPATFAN, 27.09.2020 19:21
    Логика фанов ДК:
    Хофенхайм обыграл Баварию 4:1
    Значет:
    1) Хоф сильнее Баварии
    2) Пусть Бавария привыкает, отныне такая игра будет всегда ведь её лидеры резко постарели после матча с Севильей, ведь они уже итак не молоды были.
    Где Бавария, а где твое гавно? Ты еще сравни себя с Македонским.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 19:23
    -4
    rus, 27.09.2020 19:22
    А Динамо уже второе место застолбило?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.09.2020 19:22
    -1
    rus, 27.09.2020 19:21
    не смотрел и не Жалею
    Обязательно купи себе DVD
    Это победа - украшение футбола
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.09.2020 19:22
    +1
    JulikoB, 27.09.2020 19:21
    Кроты уже на бронзовом месте, правда Десна может срачами оттуда погнать.
    А Динамо уже второе место застолбило?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 27.09.2020 19:21
    -3
    Долгожданная победа. Шахтер в донецком дерби обыграл Олимпик
    у мега клюба долгожданеая победа,уф !
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.09.2020 19:21
    -1
    Логика фанов ДК:
    Хофенхайм обыграл Баварию 4:1
    Значет:
    1) Хоф сильнее Баварии
    2) Пусть Бавария привыкает, отныне такая игра будет всегда ведь её лидеры резко постарели после матча с Севильей, ведь они уже итак не молоды были.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 27.09.2020 19:21
    -1
    Аха сцука а про пеналь в ворота кр0тов ну скудно, Сопко- возможно этого метра и не хватило, Морозов- да не какой пеналь, незначительное касание 🤣🤣🤣, уважение Сопко, видимо больше он на этих каналах не появится .
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.09.2020 19:21
    -3
    Кроты уже на бронзовом месте, правда Десна может срачами оттуда погнать.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.09.2020 18:57
    +6
    jekаfunny, 27.09.2020 18:55
    Феноменальный шахтер , феноменальный судья, просто возрождения феникса из пепла !!!! Трепещи ЛЧ
    Шахтеру нех.. делать в лч. Ведь туда рвется "супер " клуб который последние годы лч смотрит исключительно по тв!
    Ссылка
    Сергей Двореченец
      Сергей Двореченец, 27.09.2020 18:59
    +5
    Черговий блідий матч від Шахтаря. І хоч Шахтар з перемогою, перший тайм - це дно. Треба вже виходити зі сплячки та починати грати у футбол, а не м'яч буцати.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 18:57
    +5
    Игра такая себе откровенно говоря от Шахтёра, но в любом случае я рад, что ребята начали потихоньку отходить от прошлого чемпионата, пора бы уже приходить в норму вечных победителей. В любом случае как всегда красивый атакующий футбол, а не позорный вечный автобус. Всех болельщиков Шахтёра с победой, сегодня положено начало конца дерьнамы.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 27.09.2020 18:57
    +4
    Пока слабо. Главное что появился результат. Посмотрим следующий тур выезд с Десной. -2 это вообще не отрыв
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 27.09.2020 18:57
    +4
    Тяжело в сезон входим. С победой ШД
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.09.2020 19:10
    +3
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 19:10
    Прыгун, иди ставку ещё на 5 грн сделай, не валяйся здесь и не гори так бедный. А позоры обычно у твоей дырки, их в прошлом сезоне тянули на второе место и в этом начали тянуть, что удаления у противников в каждом матче. Ты лучше молись чтобы вам позорникам в группе не попались реальные гранды, вот где позор так позор на весь мир будет. Хотя вам не привыкать позориться, вас Колос дрюкал 2:0 и другие разные ноунеймы.
    Кто тянул , конкретно видео и факты ?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.09.2020 19:02
    +3
    Хорошо что Корниенко играет а не как обычно Болбат или Сиприано!
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 27.09.2020 18:57
    +3
    Всё по делу. Шахтёр был сильнее. Эта победа - начало чемпионского шествия...
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 27.09.2020 19:10
    +2
    Сопко браво, пеналя не было. А морозов умничка, всмысле уеб0к
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.09.2020 19:02
    +2
    dgurkis, 27.09.2020 19:00
    Мораес, коне но монстр! Ну Будулайко должен его вернуть в гигимона Украины! Слава Луческо!
    коне но ги ги мон...Давай , лапоть , опять в первый класс !
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.09.2020 19:22
    +1
    JulikoB, 27.09.2020 19:21
    Кроты уже на бронзовом месте, правда Десна может срачами оттуда погнать.
    А Динамо уже второе место застолбило?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 27.09.2020 19:20
    +1
    Бундеслига, 2-й тур, регулярный сезон, 27.09.2020
    Хоффенхайм 4-1 Бавария
    «Хо́ффенхайм» — немецкий профессиональный футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий деревню Хоффенхайм
    не знают болелы Баварии,какой позор сегодня они пережили,надо клована Maks7777 в Мюнхен отпаравить,чтобы он им рассказал типа это -*Да они также проиггрывают Селу"-!
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 27.09.2020 19:11
    +1
    Очередная победа над одноклассником.
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 27.09.2020 19:03
    +1
    В этом сезоне, явно, 20 очков отрыва не будет у Шахтера
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 19:02
    +1
    Trasher311987, 27.09.2020 18:59
    С победой вас фаны Шахтера.
    Спасибо... ты реально один в адеквате остался
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.09.2020 19:00
    +1
    R1d3r, 27.09.2020 18:59
    Все еще впереди! Вперед, Шахтер!
    (взад).
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.09.2020 18:59
    +1
    UKRAINE FAN, 27.09.2020 18:57
    Шахтеру нех.. делать в лч. Ведь туда рвется "супер " клуб который последние годы лч смотрит исключительно по тв!
    Шахта ка-а-а-а-к врежет (как обычно - 0:5) в ЛЧ , да как напугает их там всех сегодняшним 4-м местом!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.09.2020 18:59
    +1
    С победой вас фаны Шахтера.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.09.2020 19:31
    0
    Игорь Петров, 27.09.2020 19:28
    Вся проблема Шахтера , отсутствие командной скорости, та Модель игры, которую предлагает Шахтер, предполагает работу с мячем на большой скорости и тогда защита соперников начинает трещать по-швам. Думаю у команды сейчас спад в связи с форсированной подготовкой к прошлой лиге Европы. Наберут нужные кондиции и все войдёт в норму, главное в команде есть набор классных футболистов.
    Последний раз командная скорость была в игре с Базелем. Потом вдруг пропала
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 19:31
    0
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 19:15
    Бро, ты уже который день подряд их этим унижаешь.
    Да даа бро,они и так униженные жизнью,ну колос2-0Динамо Это инцеклопедия футбола!!!
    Ссылка
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