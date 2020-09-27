4-й тур
Шахтер Донецк
2:0
Олимпик Д
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Олимпик – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Украины

  • 27.09.2020 19:38
  • 2067 просмотров
  • 5 комментариев
Шахтер – Олимпик – 2:0. Видео голов и обзор матча
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«Шахтер» одержал победу над «Олимпиком» в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Олимпик Д
66' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
64' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.09.2020 20:52
    0
    olexyn, 27.09.2020 20:05
    за такі руки, як в №15крота на 54-ій хв. вчора Брайтон, а сьогодні Тотнхем отримамли пеналі в свої ворота і втратили очки. А тут - навіть котового судейка не дав.
    Очки надо? У тотенхема там рука была поднята а тут фактически прижата . В природном положении
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 20:05
    -1
    за такі руки, як в №15крота на 54-ій хв. вчора Брайтон, а сьогодні Тотнхем отримамли пеналі в свої ворота і втратили очки. А тут - навіть котового судейка не дав.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.09.2020 19:54
    -1
    Шахтер, Коваленко, как занозы в заднице для тех, кто никак не может добиться результата в ЧУ в соответствии со своими амбициями.....Даже стоячий Шахтер для ЧУ - Барселона......
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 27.09.2020 19:52
    -1
    ТЬФУ!!!
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 27.09.2020 19:46
    0
    2 чистых пенальти в ворота шлюхтера не поставил судейка , почему?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.09.2020 20:52
    0
    olexyn, 27.09.2020 20:05
    за такі руки, як в №15крота на 54-ій хв. вчора Брайтон, а сьогодні Тотнхем отримамли пеналі в свої ворота і втратили очки. А тут - навіть котового судейка не дав.
    Очки надо? У тотенхема там рука была поднята а тут фактически прижата . В природном положении
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 27.09.2020 19:46
    0
    2 чистых пенальти в ворота шлюхтера не поставил судейка , почему?
    Ссылка
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