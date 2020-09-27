«Шахтер» одержал победу над «Олимпиком» в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Олимпик Д
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3
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