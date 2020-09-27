Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Олимпик» – 2:0

Виктор Коваленко (64), Жуниор Мораес (66)

На 42-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти (вратарь)

Жуниор Мораес (22), Николай Матвиенко (33), Маркос Антонио (90) – Игорь Снурницын (50), Руслан Бабенко (67)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Ромеро Марлос (Тете, 90), Тайсон, Виктор Коваленко (Маркос Антонио, 76), Жуниор Мораес (Фернандо, 80)

Запас: Анатолий Трубин, Сергей Болбат, Давид Хочолава, Витао, Маркиньос Сиприано, Дентиньо

«Олимпик»: Артем Кичак, Иван Зотько, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Руслан Бабенко, Евгений Пасич (Павел Ксёнз, 80), Максим Тейшейра (Ибрагим Каргбо, 73), Сергей Политыло (Тарас Завийский, 90), Бенито (Альваренга, 80), Шахаб (Темур Чогадзе, 73)

Запас: Бетим, Ризван Аблитаров, Даниэль Романовский, Андрей Кравчук

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Ксенз от правого угла штрафной пробил в руки Пятову.

90 мин. Замена у Олимпика. Вместо Политыло вышел Завийсуий.

90 мин. Замена у Шахтера. Вместо Марлоса вышел Тете.

90 мин. Антонио сорвал атаку Олимпика.

86 мин. Игра идет в центре поля.

83 мин. Горняки контролируют мяч.

80 мин. Замена у Шахтера. Вместо Мораеса вышел Фернандо.

80 мин. Замены у Олимпика. Вместо Бенито на поле вышел Альваренга, Ксёнз заменил Пасича.

76 мин. Замена у Шахтера. Вместо Коваленко на поле вышел Антонио.

73 мин. Замены у Олимпика. Вместо Шахаба вышел Чогадзе, а Каргбо заменил Тейшейру.

70 мин. Оффсайд у Лебеденко.

67 мин. Бабенко задержал Тайсона и сорвал атаку Шахтера.

66 мин. ГОООЛЛЛ!!! 2:0!!! Майкон перехватил мяч в центре поля, приблизился к штрафной и сделал разрезную передачу на ход Мораесу, который точно пробил под голкипером!

64 мин. ГООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Комбинация Шахтера на левом фланге завершилась передачей Корниенко в центр штрафной, и Коваленко несильным ударом отправил мяч точно в угол!

63 мин. Лебеденко с линии штрафной пробил в руки Пятову!

62 мин. Игра идет в центре поля.

60 мин. ОПАСНО! Корниенко стрельнул низом от левого угла штрафной, и Кичак в падении намертво поймал мяч!

59 мин. Мораес принял мяч в центре штрафной Олимпика спиной к воротам, но не сумел развернуться.

57 мин. Бенито слева ворвался в штрафную Шахтера и упал в борьбе с Матвиенко. Свисток арбитра промолчал.

55 мин. Еще момент! После прострела с левого фланга Коваленко из центра штрафной пробил несильно, и Кичак в падении отбил мяч!

54 мин. МОМЕНТ! Бенито пробил из правого угла штрафной, и после рикошета мяч пролетел рядом с дальней штангой!

53 мин. ОПАСНО! Тайсон стрельнул из хорошей позиции в центральной зоне перед штрафной, и мяч пролетел над перекладиной!

53 мин. Оффсайд у Лебеденко.

51 мин. Оффсайд у Шахаба.

50 мин. Снурницын грубо сыграл против Марлоса.

49 мин. Тейшейра слева ворвался в штрафную Шахтера, на замахе обыграл Майкона, но передача на Бенито не прошла!

48 мин. Лебеденко перехватил мяч в центре поля, но не сумел организовать контратаку.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. Лебеденко с плевого фланга навесил в руки Пятову.

42 мин. КИЧАК! Голкипер отбил мяч после удара Алана Патрика, который пробил бесхитростно!

41 мин. ПЕНАЛЬТИ! Пасич в штрафной подтолкнул выпрыгнувшего Корниенко!

40 мин. Тейшейра сбил Марлоса в центре поля.

37 мин. Патрик навесил с углового, и Кичак кулаком выбил мяч.

35 мин. Лебеденко навесил с левого фланга, и Пятов поймал мяч.

33 мин. Матвиенко рукой зацепил лицо Бенито.

32 мин. Футболисты Шахтера почти все время владеют мячом.

30 мин. Горняки контролируют мяч.

28 мин. Мораес принял мяч в центре штрафной Олимпика, и Зотько в последний момент успел помешать пробить форварду!

27 мин. Патрик сделал разрезную передачу на ход Марлосу, и Лебеденко в подкате выбил мяч на угловой.

25 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Мораес грубо сыграл против Снурницына в центре поля.

21 мин. Патрик навесил со штрафного с правого фланга, и Зотько выбил мяч.

19 мин. Патрик из-за пределов штрафной пробил неточно.

18 мин. МОМЕНТ! Марлос в правом углу штрафной Олимпика отдал передачу на ход Патрику, который с острого угла не пробил Кичака!

16 мин. Горняки контролируют мяч.

13 мин. Бенито навесил с правого фланга, и набежавший Лебеденко пробил головой - Пятов в падении поймал мяч!

7 мин. МОМЕЕЕНТ! Патрик сделал ювелирный заброс в штрафную на Додо, бразилец отпасовал на Марлоса, и после удара полузащитника сборной Украины свою команду выручил Цымбалюк, подстраховавший голкипера!

6 мин. ОПАСНО! Додо пробил от правого угла штрафной, и Кичак в прыжке отбил мяч!

4 мин. Коваленко из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

2 мин. Марлос нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся донецкие клубы «Шахтер» и «Олимпик». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало - в 17:00.

«Шахтер» потерял очки в двух матчах подряд и в турнирной таблице расположился на несвойственном для себя шестом месте. Неделю назад «горняки» сыграли в результативную ничью с луганской «Зарей», а затем сенсационно допустили осечку в перенесенном поединке против львовского «Руха». «Олимпик» же, наоборот, в двух своих крайних матчах одержал победы. В предыдущем туре «олимпийцы» в Киеве разобрались с дебютантом УПЛ «Минаем», разгромив соперников со счетом 3:0. «Олимпик» никогда раньше не побеждал в донецком дерби: 11 побед одержал «Шахтер», а в четырех встречах была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Олимпик».