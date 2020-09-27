4-й тур
Шахтер Донецк
2:0
Олимпик Д
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Олимпик – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.09.2020 16:57
  • 27799 просмотров
  • 309 комментариев
Шахтер – Олимпик – 2:0. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Олимпик» – 2:0

Виктор Коваленко (64), Жуниор Мораес (66)

На 42-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти (вратарь)

Жуниор Мораес (22), Николай Матвиенко (33), Маркос Антонио (90) – Игорь Снурницын (50), Руслан Бабенко (67)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Ромеро Марлос (Тете, 90), Тайсон, Виктор Коваленко (Маркос Антонио, 76), Жуниор Мораес (Фернандо, 80)

Запас: Анатолий Трубин, Сергей Болбат, Давид Хочолава, Витао, Маркиньос Сиприано, Дентиньо

«Олимпик»: Артем Кичак, Иван Зотько, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Руслан Бабенко, Евгений Пасич (Павел Ксёнз, 80), Максим Тейшейра (Ибрагим Каргбо, 73), Сергей Политыло (Тарас Завийский, 90), Бенито (Альваренга, 80), Шахаб (Темур Чогадзе, 73)

Запас: Бетим, Ризван Аблитаров, Даниэль Романовский, Андрей Кравчук

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Ксенз от правого угла штрафной пробил в руки Пятову.

90 мин. Замена у Олимпика. Вместо Политыло вышел Завийсуий.

90 мин. Замена у Шахтера. Вместо Марлоса вышел Тете.

90 мин. Антонио сорвал атаку Олимпика.

86 мин. Игра идет в центре поля.

83 мин. Горняки контролируют мяч.

80 мин. Замена у Шахтера. Вместо Мораеса вышел Фернандо.

80 мин. Замены у Олимпика. Вместо Бенито на поле вышел Альваренга, Ксёнз заменил Пасича.

76 мин. Замена у Шахтера. Вместо Коваленко на поле вышел Антонио.

73 мин. Замены у Олимпика. Вместо Шахаба вышел Чогадзе, а Каргбо заменил Тейшейру.

70 мин. Оффсайд у Лебеденко.

67 мин. Бабенко задержал Тайсона и сорвал атаку Шахтера.

66 мин. ГОООЛЛЛ!!! 2:0!!! Майкон перехватил мяч в центре поля, приблизился к штрафной и сделал разрезную передачу на ход Мораесу, который точно пробил под голкипером!

64 мин. ГООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Комбинация Шахтера на левом фланге завершилась передачей Корниенко в центр штрафной, и Коваленко несильным ударом отправил мяч точно в угол!

63 мин. Лебеденко с линии штрафной пробил в руки Пятову!

62 мин. Игра идет в центре поля.

60 мин. ОПАСНО! Корниенко стрельнул низом от левого угла штрафной, и Кичак в падении намертво поймал мяч!

59 мин. Мораес принял мяч в центре штрафной Олимпика спиной к воротам, но не сумел развернуться.

57 мин. Бенито слева ворвался в штрафную Шахтера и упал в борьбе с Матвиенко. Свисток арбитра промолчал.

55 мин. Еще момент! После прострела с левого фланга Коваленко из центра штрафной пробил несильно, и Кичак в падении отбил мяч!

54 мин. МОМЕНТ! Бенито пробил из правого угла штрафной, и после рикошета мяч пролетел рядом с дальней штангой!

53 мин. ОПАСНО! Тайсон стрельнул из хорошей позиции в центральной зоне перед штрафной, и мяч пролетел над перекладиной!

53 мин. Оффсайд у Лебеденко.

51 мин. Оффсайд у Шахаба.

50 мин. Снурницын грубо сыграл против Марлоса.

49 мин. Тейшейра слева ворвался в штрафную Шахтера, на замахе обыграл Майкона, но передача на Бенито не прошла!

48 мин. Лебеденко перехватил мяч в центре поля, но не сумел организовать контратаку.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

44 мин. Лебеденко с плевого фланга навесил в руки Пятову.

42 мин. КИЧАК! Голкипер отбил мяч после удара Алана Патрика, который пробил бесхитростно!

41 мин. ПЕНАЛЬТИ! Пасич в штрафной подтолкнул выпрыгнувшего Корниенко!

40 мин. Тейшейра сбил Марлоса в центре поля.

37 мин. Патрик навесил с углового, и Кичак кулаком выбил мяч.

35 мин. Лебеденко навесил с левого фланга, и Пятов поймал мяч.

33 мин. Матвиенко рукой зацепил лицо Бенито.

32 мин. Футболисты Шахтера почти все время владеют мячом.

30 мин. Горняки контролируют мяч.

28 мин. Мораес принял мяч в центре штрафной Олимпика, и Зотько в последний момент успел помешать пробить форварду!

27 мин. Патрик сделал разрезную передачу на ход Марлосу, и Лебеденко в подкате выбил мяч на угловой.

25 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Мораес грубо сыграл против Снурницына в центре поля.

21 мин. Патрик навесил со штрафного с правого фланга, и Зотько выбил мяч.

19 мин. Патрик из-за пределов штрафной пробил неточно.

18 мин. МОМЕНТ! Марлос в правом углу штрафной Олимпика отдал передачу на ход Патрику, который с острого угла не пробил Кичака!

16 мин. Горняки контролируют мяч.

13 мин. Бенито навесил с правого фланга, и набежавший Лебеденко пробил головой - Пятов в падении поймал мяч!

7 мин. МОМЕЕЕНТ! Патрик сделал ювелирный заброс в штрафную на Додо, бразилец отпасовал на Марлоса, и после удара полузащитника сборной Украины свою команду выручил Цымбалюк, подстраховавший голкипера!

6 мин. ОПАСНО! Додо пробил от правого угла штрафной, и Кичак в прыжке отбил мяч!

4 мин. Коваленко из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

2 мин. Марлос нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся донецкие клубы «Шахтер» и «Олимпик». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало - в 17:00.

«Шахтер» потерял очки в двух матчах подряд и в турнирной таблице расположился на несвойственном для себя шестом месте. Неделю назад «горняки» сыграли в результативную ничью с луганской «Зарей», а затем сенсационно допустили осечку в перенесенном поединке против львовского «Руха». «Олимпик» же, наоборот, в двух своих крайних матчах одержал победы. В предыдущем туре «олимпийцы» в Киеве разобрались с дебютантом УПЛ «Минаем», разгромив соперников со счетом 3:0. «Олимпик» никогда раньше не побеждал в донецком дерби: 11 побед одержал «Шахтер», а в четырех встречах была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Олимпик».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    саня лысый
      саня лысый, 27.09.2020 19:05
    +2
    Позорище. Абсолютно левый пенальти +2 не поставленных 100%. Совсем дела у Шахты плохи. Жаль времени потраченного на просмотр
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.09.2020 19:01
    +1
    Dynamo_Cyprus, 27.09.2020 18:53
    Всех фанов Шахтера с победой!) Пока!)
    Так не кротофанов надо поздравлять, а судью Абдулу.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 27.09.2020 19:00
    0
    Maks7777, 27.09.2020 18:29
    Давай давай и иди пересмотри позор в истории Колос2-0 динамо!!!
    Вспомнила бабка .... Ты еще вспомни полуфинал ЛЧ где ДК играло
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 27.09.2020 18:58
    +1
    Обыграли фарм, причем с трудом, а радости полные штаны
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.09.2020 18:58
    -1
    SportsMan, 27.09.2020 18:55
    Кроты, вы что, реально все больные на голову? Думаете, найдется в стране хоть один человек, сомневавшийся, что Олимпик проиграет? Вернее сказать, заставят проиграть.
    Кроты заминусовали. Значит не верили, что даже при помощи судьи Шахтер выиграет.
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 27.09.2020 18:58
    0
    саня лысый, 27.09.2020 18:51
    Просто интересно найдется еще кто ни будь про судейство в пользу Динамо вякающий после этого позорища?????
    Найдется. Подземные НИКОГДА не признают черное черным, и всегда будут обеливать подлость и лицемерие своих игроков на поле, а лохметовский подкуп всех и вся за полем. Какой клуб, таки е у него и фаны.
    Ссылка
    саня лысый
      саня лысый, 27.09.2020 18:56
    +4
    R1d3r, 27.09.2020 18:53
    Шахтер набирает обороты, скоро увидим дончан первыми в таблице.)
    Ты матч смотрел?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.09.2020 18:55
    0
    AK_228, 27.09.2020 18:54
    А вот это вопрос... эмоции .. ты же эмоциональный, должен понять
    Ну да))))), только зачем оскорблять?
    Можно ж по другому реагировать допустим смайлами.
    Кстати с победой
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 27.09.2020 18:55
    -2
    Кроты, вы что, реально все больные на голову? Думаете, найдется в стране хоть один человек, сомневавшийся, что Олимпик проиграет? Вернее сказать, заставят проиграть.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 18:55
    -1
    jekаfunny, 27.09.2020 18:53
    Лох ,ты слито , что тебе не ясно ?
    Попрыгунчик ты ещё тут ??Так как там селом с ковалёвки сыграло последний важный матч с ДК??Я напомню 2-0!
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 27.09.2020 18:54
    +1
    Maks7777, 27.09.2020 18:41
    С левых красных вам всеровно не помогают как были не какие Такие и ессть ,а все это село которое вас опозорило Колос 2-0Динамо,,не отмоетесь не когда это уже история!!!
    Тріпло, ты ж знову злєшся:ну і де хоть раз в цьому сезоні ліва червона була?? Те, шо вже дві вам не додали на старті однозначно, наприклад сьодні Мораєсу
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 18:54
    -1
    R1d3r, 27.09.2020 18:53
    Шахтер набирает обороты, скоро увидим дончан первыми в таблице.)
    Разве что под НГ.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 18:54
    +2
    Trasher311987, 27.09.2020 18:53
    Это понятно, куча оскорблений, и так постоянно.
    Ради чего?
    А вот это вопрос... эмоции .. ты же эмоциональный, должен понять
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 18:53
    0
    саня лысый, 27.09.2020 18:51
    Просто интересно найдется еще кто ни будь про судейство в пользу Динамо вякающий после этого позорища?????
    Пересмотри раз 10 голы и познай истину.)))
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 27.09.2020 18:53
    0
    Шахтер набирает обороты, скоро увидим дончан первыми в таблице.)
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 27.09.2020 18:53
    +4
    Всех фанов Шахтера с победой!) Пока!)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.09.2020 18:53
    -2
    Maks7777, 27.09.2020 18:52
    Попрыгун...ты пизду....н,ты опущеный селом 2-0 от колоса дворняга не тявкай залезь в будку!!
    Лох ,ты слито , что тебе не ясно ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.09.2020 18:53
    0
    AK_228, 27.09.2020 18:52
    Посмотреть матч!?
    Это понятно, куча оскорблений, и так постоянно.
    Ради чего?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 18:52
    -1
    jekаfunny, 27.09.2020 18:49
    Жалок ты , вообщем слито, как обычно
    Попрыгун...ты пизду....н,ты опущеный селом 2-0 от колоса дворняга не тявкай залезь в будку!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 18:52
    +2
    Trasher311987, 27.09.2020 18:48
    Смотрю на ветку и ржу, мужики скажите откуда у вас столько времени?)))
    Посмотреть матч!?
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 27.09.2020 18:16
    +9
    100% пеналь. Это уже перебор такое не ставить. Нахрен тогда вобще играть!?
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 27.09.2020 18:16
    +9
    Кришталево чисте пенальті в ворота Шахтаря Абдула не поставив.. 100 процентна рука
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 27.09.2020 18:15
    +8
    Але по ходу пєналі ставлять тільки у ворота суперників шахтаря
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 27.09.2020 18:14
    +8
    Это пенка!!!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.09.2020 17:57
    +8
    Maks7777, 27.09.2020 17:23
    Да получится получится,,вы колоссу с селы проиграли в матче сезона затккнулись бы олухи Колос2-0Динамо,,позорррр
    Что-то пока туго получается. Неужели самый великий клуб не такой уж и самый великий? Ну хоть раз в три матча то можно выиграть?
    Ссылка
    Sergey Gorbachenko
    online
      Sergey Gorbachenko, 27.09.2020 18:18
    +7
    Как же Абдула тянет кротов! Там, где не было пеналя - он его узрел, а там, где была чистейшая рука, которая не была прижата к телу и увеличивала его объем - там он слеп! Вот г.н.и.д.а!!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 18:18
    +6
    Олимпик возит как может Шахтёр. П*дорас Абдула не ставит 100% пенку
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 27.09.2020 18:15
    +6
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 18:09
    Рагуль, как нам может не нравится красивый атакующий футбол? Это же не позорный автобус от твоей дырки.
    Таки так!!! Красивий футбол показує Олімпік!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.09.2020 18:15
    +6
    Шахтеру разрешили играть в своей штрафной руками.
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 27.09.2020 17:55
    +6
    Прискорбно, але Шахта виглядає якось беззубо... При розвитку атаки - переважно всі стоять. Мало обігрувань один в один, та ще й пенальті не можуть забити...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 17:54
    +6
    Не тот Шахтёр что был до Интера. И просчитывают их уже, и смазку пора манять. ЛЧ их быстро встряхнёт, если не опустит на землю.
    А Патрик то вообще. Возомнил себя Бруну Фернандешем из МЮ, Да ударь обычным ударов в угол и всё...
    Если Олимпик забьёт , то такой Шахтёр и не отыграется.
    Ну а может их завод был всего на 4 года.)
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.09.2020 18:35
    +5
    Andre066, 27.09.2020 18:32
    Даун село Бавария 4-1, ты вообще с головой дружишь?
    Село ))тты недавно сука вспоминал это село в групе лч у Шахтёра ,и шахтер итогда выиграл и вничью,,,ты не отвечаешь за слова ты попрыгун пи...здун!!!!!!Сравнил хофенхайм и колос))))
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 18:21
    +5
    В этом матче Олимпик должен взять 3 очка и никакие Абдуллы не помогут
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.09.2020 18:21
    +5
    Що там, шлюхта знову ганьбиться?))) Навіть з пенальті не змогла
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 27.09.2020 18:18
    +5
    Кроты позорные!
    Левый пенальти поставили Олимпику.
    И уже два пенальти не назначили в ворота кротов!!!
    Фу... позорище!
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 27.09.2020 18:15
    +5
    Ну! И где пенальти? Шахтер не может- арбитр поможет! Чистая рука!!!
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 27.09.2020 17:54
    +5
    Впечатление от первого тайма - снова у ШАХТЁРА кризис: нет командной игры, нет идеи, опять какое-то дыр-дыр без ударов по воротам.
    Хреново...
    Ссылка
    саня лысый
      саня лысый, 27.09.2020 18:56
    +4
    R1d3r, 27.09.2020 18:53
    Шахтер набирает обороты, скоро увидим дончан первыми в таблице.)
    Ты матч смотрел?
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 27.09.2020 18:53
    +4
    Всех фанов Шахтера с победой!) Пока!)
    Ссылка
    саня лысый
      саня лысый, 27.09.2020 18:51
    +4
    Просто интересно найдется еще кто ни будь про судейство в пользу Динамо вякающий после этого позорища?????
    Ссылка
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