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27.09.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер - Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После двух ничейных матчей с «Зарей» и «Рухом» горняки оказались в роли догоняющих

  • 26.09.2020 17:15
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Шахтер - Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер

Новый чемпионат страны для донецкого «Шахтера» начался с потери четырех очков в трех стартовых матчах. И если ничью с «Зарей» еще можно было прогнозировать, так как подопечные Луиша Каштру играли с бронзовым призером прошлого чемпионата страны, то итоговое равновесие в поединке с дебютантами Премьер-Лиги футболистами львовского «Руха» можно было отнести к разряду неудачи. 

Вообще надо сказать, что после крупного поражения от «Интера» 0:5 в середине августа в полуфинале Лиги Европы, в игре «Шахтера» что-то пошло не так. Вроде бы футболисты, как и раньше, стараются много времени держать мяч, часто атаковать, а вот по-настоящему голевых моментов у ворот соперников стало возникать совсем немного. 

Давайте вспомним, что даже в единственном за этот прошедший период победном матче с «Колосом» в первом туре нового чемпионата Украины, горняки смогли открыть счет только по истечению целого часа игры да и то с третьего (!) назначенного пенальти в ворота ковалевцев. Уже тогда промахи с точки Марлоса и Тайсона показались неким тревожным сигналом. Затем последовало поражение от «Динамо» 1:3 в матче за Суперкубок страны и две ничьи, о которых было сказано выше. 

Кстати, в этот ряд можно отнести и еще один проигрыш, но в контрольном матче 5 сентября своим землякам из «Олимпика» 1:2. Причем в той встрече «Шахтер» проигрывал с разницей в два мяча и Фернандо удалось сократить разрыв в счете только на 84-й минуте. 

Вот такие невеселые дела получаются сейчас у действующего чемпиона Украины. Так что  горнякам надо срочно догонять ушедших вперед лидеров Премьер-Лиги «Динамо» и «Ворсклу», да еще и группу команд, которые расположились выше в турнирной таблице, в том числе и «Олимпик». 

А вот для другого донецкого клуба старт нового сезона вышел достаточно неплохим. После ожидаемого поражения от киевлян, подопечные Игоря Климовского сумели взять шесть очков в матчах с «Днером-1» (на выезде) 3:1 и с «Минаем» в Киеве 3:0. Как видим, «олимпийцы» в двух победных поединках забили 6 мячей в ворота соперников и вряд ли хотят на этом останавливаться. Тем более у них уже есть опыт выигрыша у горняков в том самом контрольном матче в начале сентября. Тогда у них отличились Шахаб и Завийский. И пусть в «Шахтере» отсутствовали игроки сборных, их состав с Тайсоном, Аланом Патриком, Маркосом Антонио, Додо и другими мастеровитыми исполнителями был далеко не слабым. 

Учитывая все вышеизложенное, можем предположить, что и предстоящий матч  получится интересным, а у «Олимпика» появляется шанс по примеру «Зари» и «Руха» отобрать очки у «Шахтера». 

И еще. Матч «Шахтер» - «Олимпик» будет судить арбитр из Харькова Анатолий Абдула. С горняками в прошлом сезоне он встречался четырежды (у «Шахтера» было две победы, одна ничья и одно поражение). А свой предыдущий матч с участием «Олимпика» он судил аж в сезоне 2018-2019 годов. Тогда игра с «Ворсклой» завершилась вничью 2:2.  

Ориентировочные составы: 

«Шахтер»: Пятов, Додо, Матвиенко, Кривцов, Корниенко, Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес

«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Снурницын, Зотько, Пасич, Бабенко, Тейшейра,  Политыло, Завийский, Бенито, Шахаб

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27 сентября, воскресенье

«Шахтер» — «Олимпик»
Киев. Стадион НСК «Олимпийский». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ШАХТЕР - ОЛИМПИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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