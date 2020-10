Братья Игуаины воссоединились через 14 лет у Бекхэма

Полузащитник Федерико Игуаин покинул «Ди Си Юнайтед». 35-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами», в составе которого с этого сезона выступает его младший брат, экс-форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Владельцем Интер Майами является легендарный англичанин Дэвид Бекхэм.

Братья Игуаины ранее выступали вместе только в родном клубе «Ривер Плейте», который Гонсало покинул в 2006 году. Таким образом, они воссоединились 14 лет спустя.

Official: Federico Higuaín ✍️



Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!