Братья Игуаины воссоединились через 14 лет у Бекхэма

Полузащитник Федерико Игуаин покинул «Ди Си Юнайтед». 35-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами», в составе которого с этого сезона выступает его младший брат, экс-форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Владельцем Интер Майами является легендарный англичанин Дэвид Бекхэм.
Братья Игуаины ранее выступали вместе только в родном клубе «Ривер Плейте», который Гонсало покинул в 2006 году. Таким образом, они воссоединились 14 лет спустя.
Official: Federico Higuaín ✍️— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 10, 2020
Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!
Виталий Петровский, Sport.ua
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