ФОТО. Как звезды футбола отмечали Новый год. Месси, Роналду, Ямал и другие

Звезды мирового футбола также провожали старый, 2024-й, год, и встречали Новый год!

Множество счастливых моментов и пожеланий, чтобы 2025-й был лучше, чем предыдущий!

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мы собрали для вас самые разные празднования и поздравления!

Начинаем с Лионеля Месси и Антонеллы Роккуццо:

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес:

Неймар вместе с семьей:

Дэвид и Виктория Бекхэм:

Эрлинг Холанд:

Ламин Ямал:

Джуд Беллингем:

Килиан Мбаппе:

Букайо Сака:

Роберт Левандовски:

Джамал Мусиала:

Родриго:

Пауло Дибала:

Виктор Осимхен:

Дани Ольмо:

Кевин Де Брюйне:

Харри Кейн:

Жорди Альба:

Хвича Кварацхелия:

Луис Диас и Мойзес Кайседо: