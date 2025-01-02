ФОТО. Как звезды футбола отмечали Новый год. Месси, Роналду, Ямал и другие
Новогоднего вайба вам в новостную ленту
Звезды мирового футбола также провожали старый, 2024-й, год, и встречали Новый год!
Множество счастливых моментов и пожеланий, чтобы 2025-й был лучше, чем предыдущий!
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Мы собрали для вас самые разные празднования и поздравления!
Начинаем с Лионеля Месси и Антонеллы Роккуццо:
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес:
Неймар вместе с семьей:
Дэвид и Виктория Бекхэм:
Эрлинг Холанд:
Ламин Ямал:
Джуд Беллингем:
Килиан Мбаппе:
Букайо Сака:
Роберт Левандовски:
Джамал Мусиала:
Родриго:
Пауло Дибала:
Виктор Осимхен:
Дани Ольмо:
Кевин Де Брюйне:
Харри Кейн:
Жорди Альба:
Хвича Кварацхелия:
Луис Диас и Мойзес Кайседо:
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