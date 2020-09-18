ОФИЦИАЛЬНО. Перешел в клуб Бекхэма. Гонсало Игуаин - игрок Интер Майами

Опытный форвард перебрался в США

  • 18.09.2020 16:41
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ОФИЦИАЛЬНО. Перешел в клуб Бекхэма. Гонсало Игуаин - игрок Интер Майами
© intermiamicf.com

Клуб МЛС «Интер» Майами объявил о подписании контракта с опытным форвардом Гонсало Игуаином, который на днях покинул туринский «Ювентус».

О сроках контракта информации нет. 32-летний Игуаин станет партнером еще одного экс-игрока «Ювентуса», Блеза Матюиди, который как раз недавно перебрался в Майами.

Минувший сезоне Игуаин не слишком удачно провел в «Ювентусе» (3 гола в Серии A), а до того на правах аренды выступал за «Челси» и «Милан».

Также выступал за «Реал» и «Наполи». Самым успешным был сезон 2015/16 в «Наполи», когда аргентинец забил 38 голов. По три раза выигрывал чемпионат Италии и Испании, становился вице-чемпионом на ЧМ-2014 и был финалистом Лиги чемпионов 2017.

Клубом владеет группа инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом.

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Источник — Sport.ua

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