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Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 16:19 | Обновлено 25 февраля 2025, 17:19
312
0

Выбор болельщиков Шахтера. Назван лучший игрок матча с Левым Берегом

Болельщики донецкого клуба выбрали лучшим игроком матча с «Левым Берегом» Марьяна Шведа

25 февраля 2025, 16:19 | Обновлено 25 февраля 2025, 17:19
312
0
Выбор болельщиков Шахтера. Назван лучший игрок матча с Левым Берегом
ФК Шахтер. Марьян Швед

В заключительном матче 18-го тура УПЛ «Шахтер» встречался в «Левым Берегом». Игра проходила во Львове и закончилась минимальной победой донецкого клуба. Единственный гол в поединке на 61-й минуте забил Марьян Швед.

Матч с «Левым Берегом» стал для Шведа пятым в этом сезоне. А гол – первым. Болельщики «Шахтера» в социальных сетях выбрали Шведа лучшим игроком команды в поединке с «Левым Берегом».

Марьян Швед присоединился к «Шахтеру» в 2022 году. Ранее футболист выступал за львовские «Карпаты», испанскую «Севилью», шотландский «Селтик» и бельгийский «Мехелен». Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего футболиста в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что легионер «Шахтера» продолжит карьеру в «Черноморце».

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ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Шахтера продолжит карьеру в Черноморце
Марьян Швед Шахтер Донецк Левый Берег Киев Шахтер - Левый Берег чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: Instagram
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