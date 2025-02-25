Выбор болельщиков Шахтера. Назван лучший игрок матча с Левым Берегом

В заключительном матче 18-го тура УПЛ «Шахтер» встречался в «Левым Берегом». Игра проходила во Львове и закончилась минимальной победой донецкого клуба. Единственный гол в поединке на 61-й минуте забил Марьян Швед.

Матч с «Левым Берегом» стал для Шведа пятым в этом сезоне. А гол – первым. Болельщики «Шахтера» в социальных сетях выбрали Шведа лучшим игроком команды в поединке с «Левым Берегом».

Марьян Швед присоединился к «Шахтеру» в 2022 году. Ранее футболист выступал за львовские «Карпаты», испанскую «Севилью», шотландский «Селтик» и бельгийский «Мехелен». Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего футболиста в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что легионер «Шахтера» продолжит карьеру в «Черноморце».