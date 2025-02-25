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Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 16:03
436
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Шахтера продолжит карьеру в Черноморце

Хусрав Тоиров арендован одесским клубом

25 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 16:03
436
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Шахтера продолжит карьеру в Черноморце
ФК Черноморец. Хусрав Тоиров

20-летний вигнер донецкого «Шахтера» из Таджикистана Хусрав Тоиров продолжит карьеру в одесском «Черноморце» на правах аренды.

Как сообщила пресс-служба клуба, игрок будет выступать за «Черноморец» до конца ткущего сезона. Остальные детали сделки стороны не разглашают.

В начале сезона-2024/25 Хусрав присоединился к казахстанскому клубу «Атырау», где провел пол года в аренде. За клуб Тоиров успел отыграть 21 матч, в которых отличился одним голом и тремя ассистами.

Интересно, что Тоиров провел с одесским клубом зимний сбор, на котором оформил парочку результативных действий в контрольных матчах.

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Хусрав Тоиров Черноморец Одесса Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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