ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Шахтера продолжит карьеру в Черноморце

20-летний вигнер донецкого «Шахтера» из Таджикистана Хусрав Тоиров продолжит карьеру в одесском «Черноморце» на правах аренды.

Как сообщила пресс-служба клуба, игрок будет выступать за «Черноморец» до конца ткущего сезона. Остальные детали сделки стороны не разглашают.

В начале сезона-2024/25 Хусрав присоединился к казахстанскому клубу «Атырау», где провел пол года в аренде. За клуб Тоиров успел отыграть 21 матч, в которых отличился одним голом и тремя ассистами.

Интересно, что Тоиров провел с одесским клубом зимний сбор, на котором оформил парочку результативных действий в контрольных матчах.