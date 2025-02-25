Бешикташ одолел Антальяспор в матче третьего раунда Кубка Турции
25 февраля были сыграны три поединка группы D
25 февраля состоялись три матча группы D третьего раунда Кубка Турции – в плей-офф пройдут два лучших коллектива из шести.
«Бешикташ» на выезде вырвал победу в противостоянии с «Антальяспор». Победный гол забил португальский нападающий гостей Рафа Силва.
В матче «Киркларелиспор» – «Коджаэлиспор» настоящим героем стал форвард Ахмат Сагат, который оформил хет-трик и принес победу гостям со счетом 3:1.
«Сивасспор» с минимальным счетом уступил «Бодрумспору» на домашнем стадионе – 0:1. Единственный гол в поединке забил 22-летний полузащитник Бразао.
Кубок Турции, 3-й раунд, группа D. 25 февраля
Антальяспор – Бешикташ – 1:2
Голы: Милошевич, 64 – Арройо, 10, Рафа Силва, 76
Киркларелиспор – Коджаэлиспор – 1:3
Голы: Озьюрт, 79 – Сагат, 41, 45+1, 54
Сивасспор – Бодрумспор – 0:1
Голы: Бразао, 38
Турнирная таблица:
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