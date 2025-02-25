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Кубок Турции
Кыркларелиспор
25.02.2025 14:00 – FT 1 : 3
Коджаелиспор
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Турция
25 февраля 2025, 16:40 |
113
0

Бешикташ одолел Антальяспор в матче третьего раунда Кубка Турции

25 февраля были сыграны три поединка группы D

25 февраля 2025, 16:40 |
113
0
Бешикташ одолел Антальяспор в матче третьего раунда Кубка Турции
Instagram. ФК Бешикташ

25 февраля состоялись три матча группы D третьего раунда Кубка Турции – в плей-офф пройдут два лучших коллектива из шести.

«Бешикташ» на выезде вырвал победу в противостоянии с «Антальяспор». Победный гол забил португальский нападающий гостей Рафа Силва.

В матче «Киркларелиспор» – «Коджаэлиспор» настоящим героем стал форвард Ахмат Сагат, который оформил хет-трик и принес победу гостям со счетом 3:1.

«Сивасспор» с минимальным счетом уступил «Бодрумспору» на домашнем стадионе – 0:1. Единственный гол в поединке забил 22-летний полузащитник Бразао.

Кубок Турции, 3-й раунд, группа D. 25 февраля

Антальяспор – Бешикташ – 1:2

Голы: Милошевич, 64 – Арройо, 10, Рафа Силва, 76

Киркларелиспор – Коджаэлиспор – 1:3

Голы: Озьюрт, 79 – Сагат, 41, 45+1, 54

Сивасспор – Бодрумспор – 0:1

Голы: Бразао, 38

Турнирная таблица:

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Кубок Турции по футболу Бешикташ Антальяспор Коджаэлиспор Сивасспор Рафа Силва
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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