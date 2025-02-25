Источник: Лунин счастлив в Реале, несмотря на отсутствие игровой практики

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин счастлив в своем клубе, сообщает Relevo.

Источник отмечает, что 26-летний голкипер, который несколько месяцев назад продлил контракт со «сливочными» до 2030 года, хотел бы иметь стабильную игровую практику. Но несмотря на ее отсутствие он чувствует себя счастливым в «Реале».

В текущем сезоне украинский вратарь «сливочных» сыграл на клубном уровне 8 матчей, в которых пропустил 12 голов.

Сообщалось, что Лунин может выйти на поле в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад».