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  4. Источник: Лунин счастлив в Реале, несмотря на отсутствие игровой практики
Испания
25 февраля 2025, 14:27 |
696
6

Источник: Лунин счастлив в Реале, несмотря на отсутствие игровой практики

Украинский вратарь доволен своим положением

25 февраля 2025, 14:27 |
696
6
Источник: Лунин счастлив в Реале, несмотря на отсутствие игровой практики
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин счастлив в своем клубе, сообщает Relevo.

Источник отмечает, что 26-летний голкипер, который несколько месяцев назад продлил контракт со «сливочными» до 2030 года, хотел бы иметь стабильную игровую практику. Но несмотря на ее отсутствие он чувствует себя счастливым в «Реале».

В текущем сезоне украинский вратарь «сливочных» сыграл на клубном уровне 8 матчей, в которых пропустил 12 голов.

Сообщалось, что Лунин может выйти на поле в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Богдан Барабаш
Сидиш на банці, ляпів немає, критики теж. Отримує космічні гроші. чого б не бути щасливим?
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+4
Saar
тільки зрідка ультиматуми ставить Реалу, а так, все норм...угу-ага...
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+2
umnuy2
он каждый день тренируется с такими игроками с которыми другим с практикой))) сфотаться за счастье.И при том постоянно в движе -круг общения,Лига чемпионов---это мечта миллионов.
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+1
Перець
ще пару років і буде легенда Реалу
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0
GloryUkraine
Чергова жовта новина.
Ответить
0
Sukiyaki
Хто б сумнiвався
Ответить
-2
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