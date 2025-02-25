ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил о подписании 19-летнего легионера

Футболист сборной Кыргызстана Бекназ Алмазбеков продолжит карьеру во львовском «Рухе» – клуб объявил о подписании игрока на официальном сайте.

Алмазбеков родился 23 июня 2005 года в городе Бишкек, профессиональную карьеру начал в системе турецкого «Галатасарая». В составе клуба U-19 стал чемпионом Турции. В сентябре прошлого года Бекназ перебрался в косовский «Ллапи», где сыграл девять матчей и забил один гол.

Кроме того, 19-летний вингер имеет опыт выступлений за сборную Кыргызстана, в составе которой провел 13 поединков. В львовском клубе Алмазбеков будет играть под 77 номером.

«Рух» набрал 23 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. В последнем матче подопечные Виталия Пономарева уступили с минимальным счетом черкасскому ЛНЗ. Следующий поединок львовский клуб проведет 2 марта против луганской «Зари».