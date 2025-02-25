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Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 16:20 |
683
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил о подписании 19-летнего легионера

Бекназ Алмазбеков договорился о сотрудничестве с львовским клубом

25 февраля 2025, 16:20 |
683
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил о подписании 19-летнего легионера
ФК Рух. Бекназ Алмазбеков (слева)

Футболист сборной Кыргызстана Бекназ Алмазбеков продолжит карьеру во львовском «Рухе» – клуб объявил о подписании игрока на официальном сайте.

Алмазбеков родился 23 июня 2005 года в городе Бишкек, профессиональную карьеру начал в системе турецкого «Галатасарая». В составе клуба U-19 стал чемпионом Турции. В сентябре прошлого года Бекназ перебрался в косовский «Ллапи», где сыграл девять матчей и забил один гол.

Кроме того, 19-летний вингер имеет опыт выступлений за сборную Кыргызстана, в составе которой провел 13 поединков. В львовском клубе Алмазбеков будет играть под 77 номером.

«Рух» набрал 23 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. В последнем матче подопечные Виталия Пономарева уступили с минимальным счетом черкасскому ЛНЗ. Следующий поединок львовский клуб проведет 2 марта против луганской «Зари».

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Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Бекназ Алмазбеков
Николай Титюк Источник: ФК Рух Львов
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