Рух близок к подписанию еще одного легионера
Тем временем опустел лазарет «Руха» после атаки гриппа
Как стало известно Sport.ua, 19-летний киргиз Бекназ Алмазбеков может стать последним «зимним» новичком «Руха».
По имеющейся информации, легионер уже появился в расположении «Руха», прибыв из Китая, где в составе молодежной сборной своей страны участвовал в розыгрыше Кубка Азии.
Ожидается, что в ближайшее время Алмазбеков узаконит свои отношения с львовянами.
Тем временем опустел лазарет «Руха» после атаки гриппа. Последним его покинул Олег Горин, который надеется успеть приобрести боевую спортивную форму к поединку 19 тура чемпионата УПЛ – с «Зарей», который состоится 2 марта.
Пока что подопечные Виталия Пономарева занимают седьмое место в Премьер-Лиге, набрав 23 очка.
Ранее мы сообщали, что «Рух» постепенно преодолевает эпидемию и ожидает приезда киргизского легионера.
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