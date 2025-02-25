Рух близок к подписанию еще одного легионера

Как стало известно Sport.ua, 19-летний киргиз Бекназ Алмазбеков может стать последним «зимним» новичком «Руха».

По имеющейся информации, легионер уже появился в расположении «Руха», прибыв из Китая, где в составе молодежной сборной своей страны участвовал в розыгрыше Кубка Азии.

Ожидается, что в ближайшее время Алмазбеков узаконит свои отношения с львовянами.

Тем временем опустел лазарет «Руха» после атаки гриппа. Последним его покинул Олег Горин, который надеется успеть приобрести боевую спортивную форму к поединку 19 тура чемпионата УПЛ – с «Зарей», который состоится 2 марта.

Пока что подопечные Виталия Пономарева занимают седьмое место в Премьер-Лиге, набрав 23 очка.

Ранее мы сообщали, что «Рух» постепенно преодолевает эпидемию и ожидает приезда киргизского легионера.