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  4. Стало известно о гибели трех спортсменов на войне
Украина
25 февраля 2025, 16:22 |
1301
0

Стало известно о гибели трех спортсменов на войне

Очень плохие новости с фронта

25 февраля 2025, 16:22 |
1301
0
Стало известно о гибели трех спортсменов на войне
НОК

Сразу трое украинских спортсменов погибли во время выполнения боевого задания в войне с рф.

Об этом сообщили на странице Национального олимпийского комитета.

8 января погиб регбист Сергей Полищук, который добровольно вступил в ряды ВСУ в январе 2023 года. Он выступал за регбийный клуб «Ривне» и был воспитанником местной ДЮСШ №4.

Президент любительского клуба «Подолье» Васильковцы (Тернопольская область) Михаил Коваль погиб 12 января в Донецкой области - в результате удара дрона в автомобиль.

Футболист Никита Калин присоединился в ряды ВСУ в прошлом году и служил огнеметчиком штурмового отделения батальона. Он погиб 6 февраля во время выполнения боевого задания на Харьковщине. Калин также выступал за футзальные команды «Импульс», «Авалон» и «Бест».

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Александр Сильченко Источник: НОК Украины
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