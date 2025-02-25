Стало известно о гибели трех спортсменов на войне

Сразу трое украинских спортсменов погибли во время выполнения боевого задания в войне с рф.

Об этом сообщили на странице Национального олимпийского комитета.

8 января погиб регбист Сергей Полищук, который добровольно вступил в ряды ВСУ в январе 2023 года. Он выступал за регбийный клуб «Ривне» и был воспитанником местной ДЮСШ №4.

Президент любительского клуба «Подолье» Васильковцы (Тернопольская область) Михаил Коваль погиб 12 января в Донецкой области - в результате удара дрона в автомобиль.

Футболист Никита Калин присоединился в ряды ВСУ в прошлом году и служил огнеметчиком штурмового отделения батальона. Он погиб 6 февраля во время выполнения боевого задания на Харьковщине. Калин также выступал за футзальные команды «Импульс», «Авалон» и «Бест».