Футбол в Україні. «Продав BMW X5, щоб віддати зарплатню футболістам»

Колишній президент ФК «Арсенал Київщина» Олександр Акимов розповів цікаві речі про професіональний футбольний клуб

Порятунок клубу

- У 2017 році до мене звернулися небайдужі до футболу люди з проханням врятувати Арсенал Київщину. Країна в дуже складному економічному положенні, війна на Донбасі. Бізнес закривався і не всі мали можливість вкладати свої фінанси у професіональний клуб.

Ухвалив рішення разом з партнерами врятувати «Арсенал Київщину». Вона була в скрутному становщиі, перебувала внизу турнірної таблиці Другої ліги. Багато лідерів залишили команду, потрібно було шукати тренера, проводити селекцію. Якщо відверто, то клуб був на межі зникнення. Без нашого фінансування тоді він зникнув би з футбольної мапи.

Першочергові кроки

- Насамперед запросили тренером-консультантом Заслуженого тренера України Анатолія Бузника. Хочеться йому подякувати за те, що відгукнувся на нашу пропозицію, щиро допомагав нашому клубу своїм досвідом та знаннями. Завжди буду йому вдячним за це.

Також ми запросили Андрія Ущаповського. Цікаво, що представили Ущаповського в якості головного тренера в той день, коли він отримав тренерську ліцензію категорії «А», я його на автівці забрав зі «Оболонь Арени» і привіз представляти футболістам.

Він ризикував, адже не мав досвіду тренерської роботи у професіональній команді. Разом вдалося зберегти футбольний клуб Арсенал Київщина. Були запрошені нові футболісти, змінився тренувальний процес.

Зміна тренера

- Андрій Ущаповський за деякий час перейшов працювати в Арсенал Київ. Він був асистентом тренера, разом з Литовченком виводив цю команду до Прем'єр-Ліги. Нам потрібно було запрошувати нового тренера. Відзначу, що процес пошуку був досить тривалим. Ігор Жабченко погодився допомогти нашій команді і, вважаю, нам дуже пощастило. Приємно, що хлопці мали можливість працювати з таким спеціалістом. У наших молодих гравців горіли очі, для них футбол був на першому місці.

Він — великий футболіст, а тепер і авторитетний тренер. Під керівництвом такого іменитого тренера хлопці мали можливість прогресувати.

У нас з Жабченком хороші взаємини, бажаю йому тренерських успіхів. Це людина з великої літери. Працюючи разом з Жабченком дізнався багато нового в тренерській професії, а також в плані управління командою.

Відомі футболісти

Через економічну ситуацію робили ставку на молодих гравців. Завдяки хорошій грі у нашій команді хлопці мали змогли потім перейти в більш імениті клуби.

Отримав практику Микита Романов, який виступав у Юнацькій Лізі чемпіонів за Шахтар, коли гірники виходили у фінал змагань. Ігор Нагорний, який закінчив академію київського Динамо, грав за Динамо-2. Пощастило, що такий гравець виступав за нашу команду. У Артемі Сьомці побачили потенціал і він після виступів у нашій команді зіграв декілька матчів за Зірку у Прем'єр-Лізі. Потім він поїхав грати в чемпіонат Вірменії, де є одним з лідерів.

Можна ще відзначити Тамаза Авдаляна, Святослава Грабчака, Шкарбана Євгенія, Володимира Тименка. Володимир зараз є одним із лідерів Чайки. За нас грав воротар Андрій Железко, який поїхав в Португалію. Це голкіпер з великим потенціалом. Святослав Грабчак поїхав до Вірменії, Ігор Нагорний в Польщу.

Вірні вболівальники

Завжди говорив, що в Арсенала-Київщини чудові вболівальники. Вони завжди нас підтримували на кожному виїзному матчі. Звісно, допомагали їм, організовували виїзди на автобусах на принципові матчі. Наприклад, з вінницькою Нивою, Рухом. Відзначу, що після свого приходу в клуб відразу організували зустріч з вболівальники, адже вони найголовніші для всіх.

Важливо, що за будь-яких результатів вболівальники залишалися вірні команді. Щасливі, що у клуба, який виступав у Другій лізі, були такі вболівальники.

Футбольні меценати

Чиновники на Білій Церкві думали, що футбол в Україні є прибутковим. Можливо, так було раніше, але починаючи з 2016 клуби Першої, Другої ліг утримують ті власники, які живуть футболом. Вони не купують собі яхти, а вкладають фінанси у розвиток футболу. Таких людей я поважаю. Вони собі у чомусь відмовляють, але тримають на плаву професіональні клуби в Україні.

Переїзд до Обухіва

В особі мера Обухова Олександра Левченка знайшли підтримку нашого клубу. Це футбольна людина, яка живе футболом. Він любить своє місто, хоче, щоб футбол розвивався. Вирішили змінити місце дислокації і переїхали до Обухова, за це я вдячний міському голові. Відчували себе в Обухові наче вдома.

Фінансові проблеми

- У нас були певні домовленості з партнерами, але через економічну ситуацією в країні виникли певні проблеми. Через закритя бізнесу ці домовленості не виконувалися: гравці не отримували зарплату, вони не мали грошей на життя. Вирішив продати свій автомобіль BMW X5 і віддати гроші футболістам. Не міг собі дозволити приїздити на тренування на автомобілі у той момент, коли хлопці не отримували зарплату.

Інакше вчинити не міг і я задоволений своїм рішенням. Я відповідав за фінансовий стан футболістів і мав вирішити питання з заборгованістю. Цих грошей вистачило на два-три місяці.

Допомога мера

- Це тоді нам допомогло пережити серйозні фінансові проблеми у клубі. Поступово ситуація покращилася, коли ми переїхали до Обухова, де нам допомагав мер Олександр Левченко та Дмитро Шевченко, який керує спортом в місті і робить все для того, щоб воно отримало професіональний клуб. В цьому прекрасному місті велика кількість вболівальників відвідували наші матчі, адже ми любили і популяризували місто.

Закриття проекту

- Мали великі плани на майбутнє, чудову тренувальну базу та прекрасний стадіон, яких в Україні одиниці, але змушені були закрити проект після двох років його існування. На жаль, Центр ліцензування УАФ відмовив нашому клубу в ліцензії для участі у Другій лізі.

Тренерська робота

- Я отримав тренерську ліцензію категорії А, оскільки футбол це моє життя. Хотів спробувати себе у ролі тренера. Мав можливість отримати багато нових знань від роботи з Анатолієм Бузником, Ігорем Жабченком. Доля надала мені можливість очолити Арсенал Київщину. Скажу відверто, що це велика честь для мене. Головним тренером був Ігор Жабченко, а я йому допомагав, вчився в нього, отримував важливу для мене практичну інформацію.

Робота в Асоціації футболу Обухова

- Завдяки своїй любові до футболу отримав честь очолити Обухівську асоціацію футболу. Перед тим як йти на цю посаду, у мене був чітка програма розвитку футболу в місті на 2020-2025 роки. Для нас важливо популяризувати футбол, розвивати жіночій, дитячий футбол. Переконаний, що діти мають займатися футболом у кожній школі. Маємо розвивати футбольну інфраструктуру і залучати якомога більше дітей до занять футболом.

Маємо стратегію розвиток футболу, я знаю як має працювати федерація і налаштований зробити її однією з найбільш ефективних. Уже на сьогодні вдалося залучити спонсорські кошти, щоб зняти фінансовий тягар з аматорських команд.

Співпрацюємо з ковалівським Колосом. Наші діти мали можливість безкоштовно відвідати матч Колоса та Динамо. Для них це дуже важливо. Багато батьків підтримали нашу ініціативу, вони хочуть разом з дітьми відвідувати матчі. Будемо продовжувати цю співпрацю з ковалівським клубом.

Відродження професіонального футболу

- Разом з мером Обухова Олександром Левченком та футбольною громадськістю плануємо відродити професіональний футбол в місті. У нас є команда, яка грає в чемпіонаті області на прекрасному стадіоні. Взагалі цей стадіон є окрасою міста. Там чудовий газон, за яким постійно доглядають. Якраз на базі цієї команди плануємо відродження професіонального футболу. Переконаний, що до Обухова повернеться великий футбол.