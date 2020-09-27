Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

ПФК «Львов» – «Заря» - 0:5



Юрченко, 2, Громов, 5, 27, Гладкий, 33, 37

Клименчук, 32 – Кабаев, 31

ПФК «Львов»: Литовченко – Челич, Кравчук, Клименчук – Шина, Борзенко, Айнсалу, Комарец – Кошман – Филипе, Ныч.

Запасные: Костик, Романчук, Грисьо, Вичижанин, Савошко, Малашевский, Казлаускас, Велвес.

«Заря»: Шевченко – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов – Кочергин, Кабаев, Иванисеня, Юрченко – Гладкий, Громов.

Запасные: Василь, Жуниньо, Руфати, Цвек, Назарина, Чайковский, Хомченовский, Янаков, Перович.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Украина» (Львов).



41 мин. Прострел Цыганикса с левого фланга был перехвачен.



39 мин. Шина оказался на газоне в результате фола Гладкого у технической зоны.



37 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Перевел Кабаев на правый фланг для Фаворова из зоны перед штрафной, а тот скинул в центр на Гладкого! Разгром набирает обороты!



36 мин. Заря все равно идет вперед...



33 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Пас пяткой от Громова запустил Кочергина в отрыв по левому флангу штрафной, откуда последовал наброс в центр на одинокого Гладкого!



32 мин. Клименчук предупрежден за подкат против Фаворова в центре поля.



31 мин. Спорное решение от арбитра дать желтую Кабаеву якобы за симуляцию фола Литовченко в штрафной.



30 мин. Громов набирал ход в центральную зону перед чужой штрафной, но залез в оффсайд.



27 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Из борьбы перед вратарской Громову удалось замкнуть ударом плечом подачу углового от Юрченко с левого фланга!



23 мин. МОМЕНТ! Гол Вернидуба после удара головой при подаче углового с правого фланга был отменен. Прокатился игрок Зари на спине защитника.



22 мин. МОМЕНТ! Литовченко собой закрыл ворота при ударе Гладкого в падении с правого фланга штрафной!



19 мин. Литовченко удачно сыграл на дальнем выходе из ворот, опередив Громова.



16 мин. МОМЕНТ! Литовченко удалось совершить сразу два сейва после плотного удара Юрченко из центра штрафной! Горит оборона хозяев поля!



14 мин. Оффсайд! Громов запустил мяч за шиворот Литовченко ударом из-за пределов штрафной, но в левый фланг под передачу открывался уже в оффсайд.



13 мин. ОПАСНО! Подачу углового с правого фланга Иванисеня завершал ударом в касание, но не попал по мячу на дальнем углу штрафной.



12 мин. Сегодня нет Цецадзе в технической зоне. Львовяне смотрятся растерянными, и, кажется, причины для этого очевидны.



10 мин. Подачу с углового на правом фланге Фаворов исполнил неудачно.



5 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вот так начало у этого поединка! Прострелил с левого фланга Кабаев на Кочергина, Владислав нанес удар в касание, который Литовченко перевел прямиком в стоящего перед пустыми воротами Громова!



2 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Юрченко исполнил дальний удар прямо по центру ворот, но Литовченко переправил мяч себе за спину! Вот это ляп на старте матча!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!





В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ПФК «Львов» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

В прошлом сезоне противостояние этих команд проходило в рамках представителей противоположных полюсов турнирной таблицы, однако в начале этого футбольного года коллективы Георгия Цецадзе и Виктора Скрипника синхронно провалились в подвал турнирной таблицы. С точки зрения луганчан, отставание от лидирующей группы еще не успел стать критичным, а вот для главного тренера «золотых львов» еще одно поражение, которое станет третьим кряду в трех сыгранных от начала сезона матчах, может стать последним у руля ФК «Львов». Очередная битва за жизнь на тренерской скамье ожидает нас на старте нового сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Заря».