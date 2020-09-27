4-й тур
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ПФК Львов – Заря – 0:5. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.09.2020 14:00
  • 6646 просмотров
  • 56 комментариев
ПФК Львов – Заря – 0:5. LIVE
© ФК Заря

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

ПФК «Львов» – «Заря» - 0:5

 Юрченко, 2, Громов, 5, 27, Гладкий, 33, 37

 Клименчук, 32 – Кабаев, 31

ПФК «Львов»: Литовченко – Челич, Кравчук, Клименчук – Шина, Борзенко, Айнсалу, Комарец – Кошман – Филипе, Ныч.

Запасные: Костик, Романчук, Грисьо, Вичижанин, Савошко, Малашевский, Казлаускас, Велвес.

«Заря»: Шевченко – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов – Кочергин, Кабаев, Иванисеня, Юрченко – Гладкий, Громов.

Запасные: Василь, Жуниньо, Руфати, Цвек, Назарина, Чайковский, Хомченовский, Янаков, Перович.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Украина» (Львов).

41 мин. Прострел Цыганикса с левого фланга был перехвачен.

39 мин. Шина оказался на газоне в результате фола Гладкого у технической зоны.

 37 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Перевел Кабаев на правый фланг для Фаворова из зоны перед штрафной, а тот скинул в центр на Гладкого! Разгром набирает обороты!

36 мин. Заря все равно идет вперед...

 33 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Пас пяткой от Громова запустил Кочергина в отрыв по левому флангу штрафной, откуда последовал наброс в центр на одинокого Гладкого!

 32 мин. Клименчук предупрежден за подкат против Фаворова в центре поля.

 31 мин. Спорное решение от арбитра дать желтую Кабаеву якобы за симуляцию фола Литовченко в штрафной.

30 мин. Громов набирал ход в центральную зону перед чужой штрафной, но залез в оффсайд.

 27 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Из борьбы перед вратарской Громову удалось замкнуть ударом плечом подачу углового от Юрченко с левого фланга!

23 мин. МОМЕНТ! Гол Вернидуба после удара головой при подаче углового с правого фланга был отменен. Прокатился игрок Зари на спине защитника.

22 мин. МОМЕНТ! Литовченко собой закрыл ворота при ударе Гладкого в падении с правого фланга штрафной!

19 мин. Литовченко удачно сыграл на дальнем выходе из ворот, опередив Громова.

16 мин. МОМЕНТ! Литовченко удалось совершить сразу два сейва после плотного удара Юрченко из центра штрафной! Горит оборона хозяев поля!

14 мин. Оффсайд! Громов запустил мяч за шиворот Литовченко ударом из-за пределов штрафной, но в левый фланг под передачу открывался уже в оффсайд.

13 мин. ОПАСНО! Подачу углового с правого фланга Иванисеня завершал ударом в касание, но не попал по мячу на дальнем углу штрафной.

12 мин. Сегодня нет Цецадзе в технической зоне. Львовяне смотрятся растерянными, и, кажется, причины для этого очевидны.

10 мин. Подачу с углового на правом фланге Фаворов исполнил неудачно.

 5 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вот так начало у этого поединка! Прострелил с левого фланга Кабаев на Кочергина, Владислав нанес удар в касание, который Литовченко перевел прямиком в стоящего перед пустыми воротами Громова!

 2 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Юрченко исполнил дальний удар прямо по центру ворот, но Литовченко переправил мяч себе за спину! Вот это ляп на старте матча!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ПФК «Львов» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

В прошлом сезоне противостояние этих команд проходило в рамках представителей противоположных полюсов турнирной таблицы, однако в начале этого футбольного года коллективы Георгия Цецадзе и Виктора Скрипника синхронно провалились в подвал турнирной таблицы. С точки зрения луганчан, отставание от лидирующей группы еще не успел стать критичным, а вот для главного тренера «золотых львов» еще одно поражение, которое станет третьим кряду в трех сыгранных от начала сезона матчах, может стать последним у руля ФК «Львов». Очередная битва за жизнь на тренерской скамье ожидает нас на старте нового сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Заря».

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 27.09.2020 14:45
    0
    Нужно в футболе правило ввести как в боксе. Техническое поражение . И на второй тайм бы уже не выходили.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 14:45
    0
    pricolist, 27.09.2020 14:43
    Сколько уже лет смотрю УПЛ, но не помню, чтоб одна команда менее чем за тайм забивала 5 мячей
    Мало смотрел... После обеда тебе комментаторы напомнят.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 27.09.2020 14:44
    0
    Баварія, ми тебе впізнали
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 27.09.2020 14:43
    0
    Сколько уже лет смотрю УПЛ, но не помню, чтоб одна команда менее чем за тайм забивала 5 мячей
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 27.09.2020 14:42
    +1
    Шевченко в ФК Львов надо к некоторым присмотреться...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:42
    +2
    Frank Piter, 27.09.2020 14:41
    Так этот фекал Копанка не обыграла в прошлом туре
    Акстись дебил... они не играли ещё
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 14:41
    0
    Аргентина — Ямайка 5:0! Даже Гладкий оформил дубль, ждём хет-трик
    Какая же сильная Заря, и какой же беспомощный Фекал
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:41
    -8
    Artem !, 27.09.2020 14:40
    У меня один вопрос: "Кому нужен этот фекал в УПЛ?"
    Так этот фекал Копанка не обыграла в прошлом туре
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 14:40
    -1
    Сломало команду поражение от Динамо, где они нормально держались...
    Гуд бай, Цецадзе....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.09.2020 14:40
    -1
    Всё отлично-мохнатый тренер строит новую команду
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:40
    -4
    А я говорил. Копанка у гранда не выиграла
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 27.09.2020 14:40
    +1
    Уберите детей от экранов
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:40
    +2
    Гладкого с дебютом
    Ссылка
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 27.09.2020 14:40
    0
    5-0)))капец))))позорище)))
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 27.09.2020 14:40
    +3
    У меня один вопрос: "Кому нужен этот фекал в УПЛ?"
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 27.09.2020 14:37
    +1
    Львів на другий тайм не виходьте!
    Це позор так грати!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 27.09.2020 14:36
    0
    Мария Потапчук, 27.09.2020 14:18
    Лімо" та Копитько думали бізнес проект прибутковий зробити))) А зробили посміховисько для всієї України. На чужому горі щастя не буде! Будете з Вересом в наступному році грати в Першій лізі!
    Думається, що "Верес" буде у вищій, дивлячись на гру у перших турах першої
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 27.09.2020 14:36
    +3
    Даже Санек Гладкий отличился, а я думал это невозможно
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 14:36
    +4
    18+
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 14:36
    -1
    та вже нецікаво...
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 27.09.2020 14:18
    +7
    Лімо" та Копитько думали бізнес проект прибутковий зробити))) А зробили посміховисько для всієї України. На чужому горі щастя не буде! Будете з Вересом в наступному році грати в Першій лізі!
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 27.09.2020 14:10
    +7
    Як зайшли в Премьер Лігу так і вийдуть)))
    Ссылка
    vosTOCHniy
      vosTOCHniy, 27.09.2020 14:14
    +6
    PFCLviv, 26.09.2020 12:42
    ПФК «Львів» спільно зі своїми партнерами – ТМ «Parimatch» та ТМ «ЛІМО» організовує інтерактиви для вболівальників, які відвідають календарний матч 4 туру проти луганської «Зорі».
    Зокрема, при вході до стадіону «Україна» по морозиву отримає кожен маленький прихильник футболу, який разом із батьками прийде підтримати нашу команду у важливому поєдинку.
    Окрім того, у перерві матчу відбудеться розіграш фірмової продукції від нашого титульного партнера – «Parimatch». Усі охочі матимуть можливість позмагатись у футбольних вміннях та отримати класні призи.
    Поєдинок «Львів» – «Зоря», нагадаємо, відбудеться у неділю, 27 вересня. Початок зустрічі – о 14:00. Квитки у касах стадіону «Україна» стануть доступними у день матчу, починаючи з 12:00.
    Інформаційна служба ПФК «Львів»
    не знаю як з погодою у Львові, бо в мене така погода, що коньяк потрібен а не морозиво
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 27.09.2020 14:06
    +6
    вся Украина за Зарю!!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 14:36
    +4
    18+
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 27.09.2020 14:40
    +3
    У меня один вопрос: "Кому нужен этот фекал в УПЛ?"
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 27.09.2020 14:36
    +3
    Даже Санек Гладкий отличился, а я думал это невозможно
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 27.09.2020 14:34
    +3
    Де там фекал синій, який говорив, що команда тільки будується?.... Вже вийшов з будуна після Славського?... Як скажеш?.. Буде сьогодні відставка грузіна?..
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 27.09.2020 14:34
    +3
    "Львов", походу, в следующем сезоне будут в пердиве играть, если клуб к тому времени будет существовать.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 27.09.2020 14:31
    +3
    Кажется я знаю кто вылетит в Первую Лигу...
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 27.09.2020 14:27
    +3
    Pavel Gabor, 27.09.2020 14:11
    Давайте "Заря", порвите Верес Ровно.
    А до чого тут Рівне, це команда фк Копито І Верес тут як зпйцю стоп-сигнал
    Ссылка
    Argon
      Argon, 27.09.2020 14:20
    +3
    PFCLviv, 26.09.2020 12:42
    ПФК «Львів» спільно зі своїми партнерами – ТМ «Parimatch» та ТМ «ЛІМО» організовує інтерактиви для вболівальників, які відвідають календарний матч 4 туру проти луганської «Зорі».
    Зокрема, при вході до стадіону «Україна» по морозиву отримає кожен маленький прихильник футболу, який разом із батьками прийде підтримати нашу команду у важливому поєдинку.
    Окрім того, у перерві матчу відбудеться розіграш фірмової продукції від нашого титульного партнера – «Parimatch». Усі охочі матимуть можливість позмагатись у футбольних вміннях та отримати класні призи.
    Поєдинок «Львів» – «Зоря», нагадаємо, відбудеться у неділю, 27 вересня. Початок зустрічі – о 14:00. Квитки у касах стадіону «Україна» стануть доступними у день матчу, починаючи з 12:00.
    Інформаційна служба ПФК «Львів»
    Через рік будеш за Рух вболівати?
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 27.09.2020 14:14
    +3
    Круто, чай заварил уже 0:2
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 27.09.2020 14:10
    +3
    За 5 минут Львов пропустил 2 мяча, сильно
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 27.09.2020 14:06
    +3
    Нормально так вратаря проверили
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:42
    +2
    Frank Piter, 27.09.2020 14:41
    Так этот фекал Копанка не обыграла в прошлом туре
    Акстись дебил... они не играли ещё
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:40
    +2
    Гладкого с дебютом
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2020 14:33
    +2
    По-моєму тут дехто або плавить тренера, або грає на кантору. В другій лізі і то клуби на голову сильніші і краще грають. Зоря в тренувальному режимі вже три голи)))
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 14:31
    +2
    Слухайте, а завершення "бою" нокдауном тут регламентом не передбачено? Клієнта пора виносити на ношах...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 27.09.2020 14:22
    +2
    Заря будто с аматорами играет
    Ссылка
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