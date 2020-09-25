ВИДЕО. Запутался с мячом. Как Селезнев промазал с убойной позиции

В четверг, 24 сентября, состоялся матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы. При дождливой погоде хорватская «Риека» нанесла поражение «Колосу» из Ковалевки (2:0).
Однако все могло быть решено еще в концовке основного времени, когда Евгений Селезнев упустил выгоднейший шанс забить гол. Вместо четкого удара по воротам форвард запутался с мячом и зафутболил снаряд выше ворот.
ВИДЕО: Голевой момент Селезнева, 90 мин. (смотреть с момента 01:02)
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Источник — Футбол 1/2/3
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