ВИДЕО. Запутался с мячом. Как Селезнев промазал с убойной позиции

В матче «Риеки» и «Колоса» все могло быть решено еще в основное время

  • 25.09.2020 01:14
  • 672 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Запутался с мячом. Как Селезнев промазал с убойной позиции
© ФК Колос Ковалевка. Евгений Селезнев

В четверг, 24 сентября, состоялся матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы. При дождливой погоде хорватская «Риека» нанесла поражение «Колосу» из Ковалевки (2:0).

Однако все могло быть решено еще в концовке основного времени, когда Евгений Селезнев упустил выгоднейший шанс забить гол. Вместо четкого удара по воротам форвард запутался с мячом и зафутболил снаряд выше ворот. 

ВИДЕО: Голевой момент Селезнева, 90 мин. (смотреть с момента 01:02)

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 01:33
    +1
    это не тунец, это пздц! Команда заработала путевку, прошла даже греков, а вылетела из-за пассажира этого.
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    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 25.09.2020 01:30
    +1
    не , не тунец ))) Тюлень !!!
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    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 25.09.2020 01:23
    -1
    Не повезло
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    dd dent
    online
      dd dent, 25.09.2020 01:33
    +1
    это не тунец, это пздц! Команда заработала путевку, прошла даже греков, а вылетела из-за пассажира этого.
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 25.09.2020 01:30
    +1
    не , не тунец ))) Тюлень !!!
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