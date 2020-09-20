Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Рух» – «Колос»– 0:2



Морозко (4; 20).



Стаменкович (29) - Милько (10).

«Рух»: Бандура – Заставный, Дуць, Стаменкович, Парамонов, Гилига – Мартынюк, Копына – Эрнест, Кухаревич.

Запасные: Мысак, Билый, Брикнер, Русын, Кухарук, Бойчук, Климчук, Кондраков, Калюжный.

«Колос»: Волынец – Кравченко, Гавриш, Максименко, Черноморец – Ориховский, Милько, Костышин, Ильин – Морозко, Селезнёв.

Запасные: Кучерук, Петров, Емец, Богданов, Мамаду, Антюх, Смирный, Исаенко, Лысенко.

Стадион: «Арена Львов» (Львов).



Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).



35 мин. Морозко забежал в офсайд.



32 мин. Мало что получается у хозяев в атаке. А Колос и подавно никуда не спешит.



29 мин. Стаменкович на центральной линии пошел на верховой мяч - и свалил Ориховского.



25 мин. Селезнёву оказывают помощь в середине поля - получил по ногам.



23 мин. Ильин с ходу пробил низом - в руки вратарю.



20 мин. ГОООООООЛ! Навес с правого фланга атаки гостей защитники Руха выбили. Но на повторную подачу Ильина откликнулся Морозко, который в высоком прыжке головой пробил по недоступной для кипера траектории!



17 мин. Упал темп игры, команды поочередно владеют мячом вдали от штрафной.



14 мин. Мяч в основном в середине поля. Без опасных моментов.



11 мин. Кухаревич оказался в офсайде.



10 мин. В середине поля Милько наказан горчичником за опасную игру.



7 мин. Угловой Руха справа - мяч выбит. Добивание издали - выше ворот.



4 мин. ГООООООООЛ! Просто шикарная комбинация гостей завершилась пасом Селезнёва слева на Морозко, который с близкого расстояния расстрелял ворота. Справедливости ради нужно сказать, что Селезнёв отдавал пас из офсайда!



2 мин. Селезнёв пробил с ходу - мимо дальнего угла.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Примерные схемы команд:

В воскресенье, 20 сентября, состоится встреча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Рух» принимает коваливский «Колос». Поединок пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30 по киевскому времени.



Команды ранее никогда не встречались в УПЛ, однако их поединки в Первой лиге отличались бескомпромиссностью. Ни разу «Рух» и «Колос» не расписывали ничьи, а последний поединок на поле «Руха» завершился победой гостей. Команда из Коваливки вообще не люит играть вничью: сейчас ее рекордная безничейная серия насчитывает уже 28 игр! Но насколько вымотала «Колос» победа над «Арисом» в Лиге Европы? Ответ на этот вопрос не за горами!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Колос».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА