3-й тур
Рух Львов
0:2
Колос К
'38   ТВ-трансляция: 

Рух – Колос – 0:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата Украины

  • 20.09.2020 19:30
  • 7816 просмотров
  • 17 комментариев
Рух – Колос – 0:2. LIVE

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Рух» – «Колос»– 0:2

 Морозко (4; 20).

 Стаменкович (29) - Милько (10).

«Рух»: Бандура – Заставный, Дуць, Стаменкович, Парамонов, Гилига – Мартынюк, Копына – Эрнест, Кухаревич.
Запасные: Мысак, Билый, Брикнер, Русын, Кухарук, Бойчук, Климчук, Кондраков, Калюжный.

«Колос»: Волынец – Кравченко, Гавриш, Максименко, Черноморец – Ориховский, Милько, Костышин, Ильин – Морозко, Селезнёв.
Запасные: Кучерук, Петров, Емец, Богданов, Мамаду, Антюх, Смирный, Исаенко, Лысенко.

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

35 мин. Морозко забежал в офсайд.

32 мин. Мало что получается у хозяев в атаке. А Колос и подавно никуда не спешит.

 29 мин. Стаменкович на центральной линии пошел на верховой мяч - и свалил Ориховского.

25 мин. Селезнёву оказывают помощь в середине поля - получил по ногам.

23 мин. Ильин с ходу пробил низом - в руки вратарю.

 20 мин. ГОООООООЛ! Навес с правого фланга атаки гостей защитники Руха выбили. Но на повторную подачу Ильина откликнулся Морозко, который в высоком прыжке головой пробил по недоступной для кипера траектории!

17 мин. Упал темп игры, команды поочередно владеют мячом вдали от штрафной.

14 мин. Мяч в основном в середине поля. Без опасных моментов.

11 мин. Кухаревич оказался в офсайде.

 10 мин. В середине поля Милько наказан горчичником за опасную игру.

7 мин. Угловой Руха справа - мяч выбит. Добивание издали - выше ворот.

 4 мин. ГООООООООЛ! Просто шикарная комбинация гостей завершилась пасом Селезнёва слева на Морозко, который с близкого расстояния расстрелял ворота. Справедливости ради нужно сказать, что Селезнёв отдавал пас из офсайда!

2 мин. Селезнёв пробил с ходу - мимо дальнего угла.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Примерные схемы команд:

    

В воскресенье, 20 сентября, состоится встреча 3-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Рух» принимает коваливский «Колос». Поединок пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30 по киевскому времени.
 
Команды ранее никогда не встречались в УПЛ, однако их поединки в Первой лиге отличались бескомпромиссностью. Ни разу «Рух» и «Колос» не расписывали ничьи, а последний поединок на поле «Руха» завершился победой гостей. Команда из Коваливки вообще не люит играть вничью: сейчас ее рекордная безничейная серия насчитывает уже 28 игр! Но насколько вымотала «Колос» победа над «Арисом» в Лиге Европы? Ответ на этот вопрос не за горами!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Колос».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 20.09.2020 20:05
    -2
    все львовские сплошной базар-вокзал-скупили весь мировой шлак -отмыли бабло и тихо вернутся в 2 лигу
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 20.09.2020 20:04
    -2
    Колос удачі! У Львові була, є та дасть Бог буде ОДНА команда, усе решта НЕДОРОЗУМІННЯ!
    .
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 20.09.2020 20:03
    0
    Який сенс грати львівським командам з командами з інших регіонів, в них по окремому плану чемпіонат львівської області, вони так гроші економлять. Чувакі, щоб вам платили гроші за здачу матчу то тре трохи грати, а так то будуть просто гамселити задурно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.09.2020 20:03
    -1
    Колос, удачи.
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.09.2020 19:55
    +2
    Тут буде десь 1-4 або 0-4
    Взяли б Вернидуба головним тренером, думаю зліпив б сильну команду за 1-2 роки!
    Рух взагалі цікаво вийшов в прем'єр лігу, якщо перед коронавірусом вони цілком заслужено були на першому місці з Кучуком то весною з приходом іншого тренера команда вийшла за рахунок підозрілих пінальті і червоних карток в суперників а Рух гру перестав показувати
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 19:54
    0
    con clusion, 20.09.2020 19:52
    Это ЕвроКолос!!!
    Зачем вы Иванову деанон сделали. Опять начнет про евротырсу писать, а так долго продержался..
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 19:52
    +1
    Это ЕвроКолос!!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 20.09.2020 19:50
    0
    Мда ..что Львов что рух...одна игра ещё и Карпаты бы были все на одном уровне ,львовские клубы все одного уровня.. уровня то нет,,а колос молодцы так держатьь
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 19:44
    -1
    Костышин - это наш Антонио Конте.
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 20.09.2020 19:43
    +1
    Ой тут все ясно этот Рух обраино в первую лигу, в место со 2й командой из Львова аля Верес.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 19:41
    0
    olexyn, 20.09.2020 19:31
    Хто в курсах? я на касапському ресурсі вичитав, що матч Рієки з Хайдуком хорвати перенесли через ковід, тільки не написали, в якому клубі. Оскільки Хайдук в четвер також грав відбірний матч ЛЄ - то що, ковід в Рієки? Може хтось підтвердити?
    Позвони Вукоевичу))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 19:40
    0
    Веники не учли что Арис играл в жёлто-чёрном...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 19:38
    +1
    Ростик Карпа, 20.09.2020 19:37
    У Руха одна проблема, це тренер і поки Козловський йому довіряє, не бачити Руху перемог, хоча гравці у команді доволі сильні, з правильним наставником 7-8 місце можуть займати
    Я подумал, шото за рэпер у бровки, а то тренер оказывается
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.09.2020 19:37
    +1
    У Руха одна проблема, це тренер і поки Козловський йому довіряє, не бачити Руху перемог, хоча гравці у команді доволі сильні, з правильним наставником 7-8 місце можуть займати
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.09.2020 19:31
    0
    Хто в курсах? я на касапському ресурсі вичитав, що матч Рієки з Хайдуком хорвати перенесли через ковід, тільки не написали, в якому клубі. Оскільки Хайдук в четвер також грав відбірний матч ЛЄ - то що, ковід в Рієки? Може хтось підтвердити?
    Ссылка
    Dron8888
    online
      Dron8888, 20.09.2020 01:31
    -1
    Рух не проиграет.
    Ссылка
    Василь Меленчук
      Василь Меленчук, 19.09.2020 20:03
    0
    Дивлюся букмекери щось знають....
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.09.2020 19:55
    +2
    Тут буде десь 1-4 або 0-4
    Взяли б Вернидуба головним тренером, думаю зліпив б сильну команду за 1-2 роки!
    Рух взагалі цікаво вийшов в прем'єр лігу, якщо перед коронавірусом вони цілком заслужено були на першому місці з Кучуком то весною з приходом іншого тренера команда вийшла за рахунок підозрілих пінальті і червоних карток в суперників а Рух гру перестав показувати
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 19:52
    +1
    Это ЕвроКолос!!!
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 20.09.2020 19:43
    +1
    Ой тут все ясно этот Рух обраино в первую лигу, в место со 2й командой из Львова аля Верес.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 19:38
    +1
    Ростик Карпа, 20.09.2020 19:37
    У Руха одна проблема, це тренер і поки Козловський йому довіряє, не бачити Руху перемог, хоча гравці у команді доволі сильні, з правильним наставником 7-8 місце можуть займати
    Я подумал, шото за рэпер у бровки, а то тренер оказывается
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.09.2020 19:37
    +1
    У Руха одна проблема, це тренер і поки Козловський йому довіряє, не бачити Руху перемог, хоча гравці у команді доволі сильні, з правильним наставником 7-8 місце можуть займати
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 20.09.2020 20:03
    0
    Який сенс грати львівським командам з командами з інших регіонів, в них по окремому плану чемпіонат львівської області, вони так гроші економлять. Чувакі, щоб вам платили гроші за здачу матчу то тре трохи грати, а так то будуть просто гамселити задурно
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 19:54
    0
    con clusion, 20.09.2020 19:52
    Это ЕвроКолос!!!
    Зачем вы Иванову деанон сделали. Опять начнет про евротырсу писать, а так долго продержался..
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 20.09.2020 19:50
    0
    Мда ..что Львов что рух...одна игра ещё и Карпаты бы были все на одном уровне ,львовские клубы все одного уровня.. уровня то нет,,а колос молодцы так держатьь
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 19:41
    0
    olexyn, 20.09.2020 19:31
    Хто в курсах? я на касапському ресурсі вичитав, що матч Рієки з Хайдуком хорвати перенесли через ковід, тільки не написали, в якому клубі. Оскільки Хайдук в четвер також грав відбірний матч ЛЄ - то що, ковід в Рієки? Може хтось підтвердити?
    Позвони Вукоевичу))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 19:40
    0
    Веники не учли что Арис играл в жёлто-чёрном...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.09.2020 19:31
    0
    Хто в курсах? я на касапському ресурсі вичитав, що матч Рієки з Хайдуком хорвати перенесли через ковід, тільки не написали, в якому клубі. Оскільки Хайдук в четвер також грав відбірний матч ЛЄ - то що, ковід в Рієки? Може хтось підтвердити?
    Ссылка
    Василь Меленчук
      Василь Меленчук, 19.09.2020 20:03
    0
    Дивлюся букмекери щось знають....
    Ссылка
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