Надаль, Федерер и другие. Звезды тенниса, которые пропустят US Open

Сегодня был сформирован посев мужского одиночного разряда US Open-2020.
Список сеянных US Open-2020 (права колонка – место в рейтинге АТР):
Provisional US Open seeds:— DT (@DartsTennis) August 4, 2020
Players that didn't enter:
Nadal
Federer
Monfils
Fognini
Wawrinka
Kyrgios
Tsonga
Pouille
Herbert
DAs with PR:
Lu
McDonald
Sock
Cut at 127 (Nagal) pic.twitter.com/ryD3hfGSRH
Таким образом, турнир в Нью-Йорке пропустит целый ряд звезд мужского тенниса, в том числе действующий чемпион Рафаэль Надаль. Также не сыграют Роджер Федерер, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Стэн Вавринка, Ник Кирьос, Жо-Уилфрид Тсонга, Люка Пуй и Пьер-Юг Эрбер.
Напомним, на US Open-2020 не будет квалификации. Самый низкорейтинговый теннисист, который получил путевку в основную сетку – 127-й номер рейтинга АТР, Сумит Нагал из Индии.
Ранее на US Open заявилась Элина Свитолина.
Источник — Twitter
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