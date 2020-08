Надаль, Федерер и другие. Звезды тенниса, которые пропустят US Open

Сегодня был сформирован посев мужского одиночного разряда US Open-2020.

Список сеянных US Open-2020 (права колонка – место в рейтинге АТР):

Provisional US Open seeds:



Players that didn't enter:

Nadal

Federer

Monfils

Fognini

Wawrinka

Kyrgios

Tsonga

Pouille

Herbert



DAs with PR:

Lu

McDonald

Sock



Cut at 127 (Nagal) pic.twitter.com/ryD3hfGSRH