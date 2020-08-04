Надаль, Федерер и другие. Звезды тенниса, которые пропустят US Open

Сегодня был сформирован посев мужского одиночного разряда US Open-2020.

Список сеянных US Open-2020 (права колонка – место в рейтинге АТР):

Provisional US Open seeds:



Players that didn't enter:

Nadal

Federer

Monfils

Fognini

Wawrinka

Kyrgios

Tsonga

Pouille

Herbert



DAs with PR:

Lu

McDonald

Sock



Cut at 127 (Nagal) pic.twitter.com/ryD3hfGSRH — DT (@DartsTennis) August 4, 2020

Таким образом, турнир в Нью-Йорке пропустит целый ряд звезд мужского тенниса, в том числе действующий чемпион Рафаэль Надаль. Также не сыграют Роджер Федерер, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Стэн Вавринка, Ник Кирьос, Жо-Уилфрид Тсонга, Люка Пуй и Пьер-Юг Эрбер.

Напомним, на US Open-2020 не будет квалификации. Самый низкорейтинговый теннисист, который получил путевку в основную сетку – 127-й номер рейтинга АТР, Сумит Нагал из Индии.

Ранее на US Open заявилась Элина Свитолина.