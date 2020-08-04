Надаль, Федерер и другие. Звезды тенниса, которые пропустят US Open

Многие именитые теннисисты не выступят в Нью-Йорке

  • 04.08.2020 21:17
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Надаль, Федерер и другие. Звезды тенниса, которые пропустят US Open
© ATP. Рафаэль Надаль

Сегодня был сформирован посев мужского одиночного разряда US Open-2020.

Список сеянных US Open-2020 (права колонка – место в рейтинге АТР):

Таким образом, турнир в Нью-Йорке пропустит целый ряд звезд мужского тенниса, в том числе действующий чемпион Рафаэль Надаль. Также не сыграют Роджер Федерер, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Стэн Вавринка, Ник Кирьос, Жо-Уилфрид Тсонга, Люка Пуй и Пьер-Юг Эрбер.

Напомним, на US Open-2020 не будет квалификации. Самый низкорейтинговый теннисист, который получил путевку в основную сетку – 127-й номер рейтинга АТР, Сумит Нагал из Индии.

Ранее на US Open заявилась Элина Свитолина.

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Источник — Twitter

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