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  4. Синнер выиграл два сета против Зверева в финале АО и побил рекорд Федерера
Australian Open
26 января 2025, 12:55 |
420
0

Синнер выиграл два сета против Зверева в финале АО и побил рекорд Федерера

На счету Янника 21 выигранная партия подряд против игроков топ-10 рейтинга АТР

26 января 2025, 12:55 |
420
0
Синнер выиграл два сета против Зверева в финале АО и побил рекорд Федерера
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер рейтинг АТР Янник Синнер (Италия) играет в финале Открытого чемпионата Австралии 2025 против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия).

Итальянец выиграл первые два сета, счет 6:3, 7:6 (7:4). Соперники начали третью партию.

Синнер выиграл 21 сет подряд против игроков топ-10. Янник побил рекорд Роджера Федерера. Легендарный швейцарец с 2006 по 2007 год выигрывал 20 партий подряд.

Янник защищает трофей на Аus Open. Его винстрик сейчас становит 20 матчей.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Янник Синнер – Александр Зверев.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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