Синнер выиграл два сета против Зверева в финале АО и побил рекорд Федерера

Лидер рейтинг АТР Янник Синнер (Италия) играет в финале Открытого чемпионата Австралии 2025 против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия).

Итальянец выиграл первые два сета, счет 6:3, 7:6 (7:4). Соперники начали третью партию.

Синнер выиграл 21 сет подряд против игроков топ-10. Янник побил рекорд Роджера Федерера. Легендарный швейцарец с 2006 по 2007 год выигрывал 20 партий подряд.

Янник защищает трофей на Аus Open. Его винстрик сейчас становит 20 матчей.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Янник Синнер – Александр Зверев.