В последний момент. Свитолина заявилась на US Open

Ранее украинка говорила, что пропустит турнир

  • 04.08.2020 04:36
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В последний момент. Свитолина заявилась на US Open
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вновь находится в заявке Открытого чемпионата США по теннису.
 
Отметим, что украинка появилась в заявке на турнир в последнюю минуту. Ранее Свитолина заявляла о планах вернуться на корт на турнире в Мадриде, но как стало известно, скорее всего, эти соревнования будут отменены.
 
Помимо Свитолиной, в заявке Открытого чемпионата США появилась действующая чемпионка соревнований – Бьянка Андрееску. Таким образом, все теннисистки первой десятки, за исключением лидера рейтинга WTA Эшли Барти, находятся в заявке US Open.

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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Источник — Большой теннис Украины

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