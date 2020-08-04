В последний момент. Свитолина заявилась на US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вновь находится в заявке Открытого чемпионата США по теннису.



Отметим, что украинка появилась в заявке на турнир в последнюю минуту. Ранее Свитолина заявляла о планах вернуться на корт на турнире в Мадриде, но как стало известно, скорее всего, эти соревнования будут отменены.



Помимо Свитолиной, в заявке Открытого чемпионата США появилась действующая чемпионка соревнований – Бьянка Андрееску. Таким образом, все теннисистки первой десятки, за исключением лидера рейтинга WTA Эшли Барти, находятся в заявке US Open.

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября.