Испанские СМИ утверждают, что турнир в Мадриде не состоится

Организаторы турнира в Мадриде, который должен был пройти 14-20 сентября, отменили его из-за коронавируса.



Изначально соревнования должны были пройти в начале мая, но были отменены, как и остальные турниры в этот период. Во время паузы в сезоне организаторы устроили виртуальный чемпионат среди теннисистов.



Отметим, что из крупных грунтовых турниров в текущем сезоне остались только Рим и Ролан Гаррос.