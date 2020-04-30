Маррей и Бертенс выиграли виртуальный турнир Мадрида

Сегодня состоялись полуфиналы и финалы в мужской и женской сетках виртуального турнира по симулятору Tennis World Tour.

У мужчин турнир выиграл Энди Маррей, который в финале обыграл Давида Гоффена.

Полуфинальный матч Маррея против Диего Шварцмана дважды прерывался из-за технических проблем. В итоге было решено провести тай-брейк, на котором Шварцман победил, однако больше половины розыгрышей завершились багами.

После этого Шварцман сам отдал путевку в финал Маррею, заявив, что британец заслужил ее больше.

У женщин виртуальный Mutua Madrid Open выиграла Кики Бертенс, которая в финале обыграла Фиону Ферро – 6:2.

Отметим, что в прошлом году голландка выиграла реальный турнир в Мадриде: можно констатировать, что она виртуально «защитила» свой титул.