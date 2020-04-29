Виртуальный турнир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 29 апреля, в рамках виртуального турнира от организаторов Открытого чемпионата Испании состоятся матчи 1/4 финала.

В 1/4 финала каждый поединок будет состоять из одного сета до шести геймов с тай-брейком.

Напомним, ранее турнир покинула единственная украинка Элина Свитолина.

Начало соревновательного дня в 16:00 по Киеву.