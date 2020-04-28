Свитолина не сумела пробиться в плей-офф виртуального турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина досрочно завершила выступления на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.
В заключительном матче группового раунда украинка уступила британке Йоханне Конте.
Виртуальный турнир в Мадриде. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 2:4
Таким образом, Элины потерпела третье поражение подряд и заняла последнее место в своем квартете. Ранее она уступила Соране Кырсте и Виктории Азаренко.
В 1/4 финала второй группы вышли Кырстя и Конта, Азаренко стала третьей.
Here are the quarter-final clashes at the #MMOPEN Virtual Pro— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2020
🇫🇷 @fioferro vs 🇭🇷 @DonnaVekic
🇷🇴 @sorana_cirstea vs 🇨🇦 @Bandreescu_
🇩🇰 @CaroWozniacki vs 🇬🇧 @JohannaKonta
🇳🇱 @kikibertens vs 🇨🇭 @BelindaBencic #PlayAtHome 🎮 | @WTA pic.twitter.com/00gkmbDUpB
Группа №2. Турнирная таблица
|Теннисистка
|М
|В
|П
|Г
|Элина Свитолина
|3
|0
|3
|5-11
|Виктория Азаренко
|3
|1
|2
|6-8
|Йоханна Конта *
|3
|2
|1
|8-7
|Сорана Кырстя*
|3
|3
|0
|10-3
М - количество сыгранных матчей, В - выигранных матчей, П - проигранных матчей, Г - разница геймов, * - вышли в 1/4 финала
Источник — Sport.ua
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