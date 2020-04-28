Свитолина не сумела пробиться в плей-офф виртуального турнира

Украинка проиграла все матчи группового раунда

  • 28.04.2020 22:36
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Свитолина не сумела пробиться в плей-офф виртуального турнира
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина досрочно завершила выступления на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.

В заключительном матче группового раунда украинка уступила британке Йоханне Конте.

Виртуальный турнир в Мадриде. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 2:4

Таким образом, Элины потерпела третье поражение подряд и заняла последнее место в своем квартете. Ранее она уступила Соране Кырсте и Виктории Азаренко.

В 1/4 финала второй группы вышли Кырстя и Конта, Азаренко стала третьей.

Группа №2. Турнирная таблица

Теннисистка М В П Г
Элина Свитолина  3 0 3 5-11
Виктория Азаренко 3 1 2 6-8
Йоханна Конта * 3 2 1 8-7
Сорана Кырстя* 3 3 0 10-3

М - количество сыгранных матчей, В - выигранных матчей, П - проигранных матчей, Г - разница геймов, * - вышли в 1/4 финала

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Источник — Sport.ua

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