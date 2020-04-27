Свитолина с матчболов проиграла дебютный матч на виртуальном турнире

Украинка в стартовом поединке уступила румынке Соране Кырсте

  • 27.04.2020 20:35
  • 948 просмотров
  • 4 комментария
Свитолина с матчболов проиграла дебютный матч на виртуальном турнире
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обидно проиграла стартовый матч на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.

В дебютном поединке на турнире украинка уступила румынке Соране Кырсте.

Виртуальный турнир в Мадриде. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 2:4

Отметим, что Элина вела в счете 2:0 и трижды подавала на матч, но румынка оказалась сильнее.

В группе Свитолиной также находятся Виктория Азаренко и Йоханна Конта. Кырстя ранее обыграла британку, отдав ей всего одно очко.

Поэтому Свитолина сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф, куда квалифицируются две лучшие теннисистки из квартета.

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.04.2020 20:54
    -1
    Сергей Руденко, 27.04.2020 20:52
    Журналисты спорт.юа могли хотя бы проверить играла Свитолина лично или нет. Кирстя играла одна против компьютера, это было показано в трансляции. Элина сыграть не смогла
    Бля. И тут травма. Даже в виртуалке на конторы играют. Но кирстя молодец выиграла у скайнета-компа!!!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 27.04.2020 20:53
    -1
    Верю, что только детки тех, кто популяризирует виртуальный спорт будут заниматься виртуальными видами спорта. Виртуальный спорт - пусть будет забава для тех, кто его популяризирует.
    -
    А детки из скромных семей будут играть в настоящий теннис, футбол, баскетбол, хоккей, волейбол.
    Ссылка
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 27.04.2020 20:52
    0
    Журналисты спорт.юа могли хотя бы проверить играла Свитолина лично или нет. Кирстя играла одна против компьютера, это было показано в трансляции. Элина сыграть не смогла
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 27.04.2020 20:48
    0
    Мати Василева! І тут програла(((
    Ссылка
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 27.04.2020 20:52
    0
    Журналисты спорт.юа могли хотя бы проверить играла Свитолина лично или нет. Кирстя играла одна против компьютера, это было показано в трансляции. Элина сыграть не смогла
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 27.04.2020 20:48
    0
    Мати Василева! І тут програла(((
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