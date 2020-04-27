Свитолина с матчболов проиграла дебютный матч на виртуальном турнире

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обидно проиграла стартовый матч на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.

В дебютном поединке на турнире украинка уступила румынке Соране Кырсте.

Виртуальный турнир в Мадриде. Групповой раунд

Элина Свитолина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 2:4

Отметим, что Элина вела в счете 2:0 и трижды подавала на матч, но румынка оказалась сильнее.

В группе Свитолиной также находятся Виктория Азаренко и Йоханна Конта. Кырстя ранее обыграла британку, отдав ей всего одно очко.

Поэтому Свитолина сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф, куда квалифицируются две лучшие теннисистки из квартета.