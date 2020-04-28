Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла второй матч на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.

Виртуальный турнир в Мадриде. Групповой раунд

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 1:3

Напомним, в первом матче Свитолина с матчболов проиграла румынке Соране Кырсте. Азаренко в первый игровой день проиграла Йоханне Конте.

Ранее должен был состоятся матч Элины против Конты, но из-за технических проблем он был отложен.

Группа №2. Турнирная таблица

Теннисистка М В П Г Элина Свитолина 2 0 2 3-7 Виктория Азаренко 2 1 1 5-5 Йоханна Конта 2 1 1 4-5 Сорана Кырстя 2 2 0 7-2

М - количество сыгранных матчей, В - выигранных матчей, П - проигранных матчей, Г - разница геймов