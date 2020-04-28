Свитолина проиграла второй матч на виртуальном турнире

Украинка уступила Виктории Азаренко

  • 28.04.2020 19:46
  • 2891 просмотр
  • 1 комментарий
Свитолина проиграла второй матч на виртуальном турнире
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла второй матч на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.

Виртуальный турнир в Мадриде. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 1:3

Напомним, в первом матче Свитолина с матчболов проиграла румынке Соране Кырсте. Азаренко в первый игровой день проиграла Йоханне Конте.

Ранее должен был состоятся матч Элины против Конты, но из-за технических проблем он был отложен.

Группа №2. Турнирная таблица

Теннисистка М В П Г
Элина Свитолина  2 0 2 3-7
Виктория Азаренко 2 1 1 5-5
Йоханна Конта  2 1 1 4-5
Сорана Кырстя 2 2 0 7-2

М - количество сыгранных матчей, В - выигранных матчей, П - проигранных матчей, Г - разница геймов

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 28.04.2020 20:16
    0
    Не большая разница между реальностью и нет.Ничего не поменялось.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 28.04.2020 20:16
    0
    Не большая разница между реальностью и нет.Ничего не поменялось.
    Ссылка
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