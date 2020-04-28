Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла второй матч на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.
Виртуальный турнир в Мадриде. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 1:3
Напомним, в первом матче Свитолина с матчболов проиграла румынке Соране Кырсте. Азаренко в первый игровой день проиграла Йоханне Конте.
Ранее должен был состоятся матч Элины против Конты, но из-за технических проблем он был отложен.
Still alive!— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2020
🇧🇾 @vika7 earns her first victory at the #MMOPEN Virtual Pro by beating Svitolina.#PlayAtHome 🎮 pic.twitter.com/fk0KmKEgqP
Группа №2. Турнирная таблица
|Теннисистка
|М
|В
|П
|Г
|Элина Свитолина
|2
|0
|2
|3-7
|Виктория Азаренко
|2
|1
|1
|5-5
|Йоханна Конта
|2
|1
|1
|4-5
|Сорана Кырстя
|2
|2
|0
|7-2
М - количество сыгранных матчей, В - выигранных матчей, П - проигранных матчей, Г - разница геймов
Источник — Sport.ua
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