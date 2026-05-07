07 мая 2026, 08:36 | Обновлено 07 мая 2026, 09:17
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ

Марта опровергла слухи

07 мая 2026, 08:36 | Обновлено 07 мая 2026, 09:17
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) опровергла информацию о том, что планирует передать всю сумму призовых турнира WTA 1000 в Мадриде на нужды ВСУ.

«В последние дни в медиа и социальных сетях распространяется информация о том, что я якобы планирую передать всю сумму призовых с турнира в Мадриде на нужды ВСУ.

Я не делала такие заявления, поэтому прошу медиа и пользователей социальных сетей внимательно относиться к распространению непроверенной информации.

В то же время, моя позиция по поддержке Украины остается неизменной. Для меня это личная тема, и я сознательно не говорю о своих вкладах или решениях, связанных с помощью. Значительная часть этой поддержки всегда оставалась вне публичного внимания – и я хочу, чтобы так было и дальше.

Вместе с тем, есть направления работы, о которых я говорю открыто – в частности, о Фонде Марты Костюк. Его проекты, результаты и отчетность публичны. К примеру, мы интегрируем теннис в школьные уроки физкультуры: более 13 тысяч школьников уже получили возможность заниматься теннисом, а украинские школы постепенно становятся теннисными центрами.

Для меня это важная миссия – популяризировать теннис, открывать новые возможности для молодежи и поддерживать Украину через долгосрочные образовательные и спортивные проекты. Искренне благодарю каждого, кто поддерживает Украину», – написала Костюк.

Ранее стало известно, что Марта Костюк пропустит турнир WTA 1000 в Риме из-за повреждения бедра.

