Свыше 1 млн евро! Известно, сколько заработала Костюк за трофей в Мадриде
2 мая Марта справилась с Миррой Андреевой в финале тысячника в столице Испании
2 мая украинка Марта Костюк стала чемпионкой супертурнира WTA 1000 в Мадриде (Испания), переигравл в финале Мирру Андрееву.
За выигранный трофей тысячника Марта получила крупнейший чек в карьере – €1 007 165.
Помимо Костюк, Украину в Мадриде также представили шесть теннисисток: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Калинина добралась до третьего раунда и заработала €54 110. Свитолина, Стародубцева и Снигур покинули соревнований во втором круге и получили по €31 585.
Олейникова и Ястремская завершили выступления на тысячнике в 1/64 финала. Их призовые составили €21 285.
Фото. Эмоции Марты Костюк после трофея в Мадриде
Итоговая арифметика:
Испании: ~€241 720 (Подоходный налог).
Украине: ~€15 107 (Военный сбор).
Марте: Остается около €750 338 на оплату команды, тренировок и личные расходы.