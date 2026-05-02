Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свыше 1 млн евро! Известно, сколько заработала Костюк за трофей в Мадриде
02 мая 2026, 20:39 | Обновлено 02 мая 2026, 21:05
2 мая Марта справилась с Миррой Андреевой в финале тысячника в столице Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 мая украинка Марта Костюк стала чемпионкой супертурнира WTA 1000 в Мадриде (Испания), переигравл в финале Мирру Андрееву.

За выигранный трофей тысячника Марта получила крупнейший чек в карьере – €1 007 165.

Помимо Костюк, Украину в Мадриде также представили шесть теннисисток: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Калинина добралась до третьего раунда и заработала €54 110. Свитолина, Стародубцева и Снигур покинули соревнований во втором круге и получили по €31 585.

Олейникова и Ястремская завершили выступления на тысячнике в 1/64 финала. Их призовые составили €21 285.

Фото. Эмоции Марты Костюк после трофея в Мадриде

Даниил Агарков
Победив на «тысячнике», она переходит в лигу, где расходы на один сезон могут составлять от $200 000 до $500 000. 
Ура! Но...
Итоговая арифметика:
    Испании: ~€241 720 (Подоходный налог).
    Украине: ~€15 107 (Военный сбор).
    Марте: Остается около €750 338 на оплату команды, тренировок и личные расходы.
