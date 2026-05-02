ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
2 мая Марта переиграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA 1000 в столице Испании
2 мая украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания), переиграв в финале россиянку Мирру Андрееву со счетом 6:3, 7:5.
После завершения поединка Марта сделала заднее сальто. Костюк пообещала, что выполнит этот трюк еще после победы над Кэти Макнелли в 1/8 финала. С детства Костюк занималась не только теннисом, но и акробатикой.
Марта завоевала крупнейший трофей в карьере. Всего у Костюк теперь три трофея на уровне Тура.
Помимо Андреевой, Костюк в столице Испании также прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову и Анастасию Потапову.
HAVE YOU EVER SEEN ANYTHING LIKE THIS 🫢— Tennis Channel (@TennisChannel) May 2, 2026
Marta Kostyuk's Madrid celebration is ICONIC 👑#MMOPEN pic.twitter.com/17XXwyGDbz
