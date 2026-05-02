Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02 мая 2026, 19:52 | Обновлено 02 мая 2026, 19:55
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде

2 мая Марта переиграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA 1000 в столице Испании

02 мая 2026, 19:52 | Обновлено 02 мая 2026, 19:55
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 мая украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания), переиграв в финале россиянку Мирру Андрееву со счетом 6:3, 7:5.

После завершения поединка Марта сделала заднее сальто. Костюк пообещала, что выполнит этот трюк еще после победы над Кэти Макнелли в 1/8 финала. С детства Костюк занималась не только теннисом, но и акробатикой.

Марта завоевала крупнейший трофей в карьере. Всего у Костюк теперь три трофея на уровне Тура.

Помимо Андреевой, Костюк в столице Испании также прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову и Анастасию Потапову.

ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
молодець!
СуперМарта!!!
Це може бути така персональна фішка після перемог у турнірах, потрібно всього лиш буде їх, турніри, вигравати. 
З такою трансляцією можна одержати інфарт,що не рух то зависає.А взагалі то Марта М О Л О Д Е Ц Ь !!!!!!!!!!!!!!!!. Б Р А В О !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Марта просто неймовірна! 🤯🤩😍🔥
Умничка Марта,просто умничка и красавица!!!Так держать,пусть знают наших!!!💪🇺🇦🌹🌹🌹🌹🌹
Na nahyu!!!!!!
Миллион в кармане. Я бы и двадцать сальто таких сделал!
