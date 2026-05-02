ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде

2 мая украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания), переиграв в финале россиянку Мирру Андрееву со счетом 6:3, 7:5.

После завершения поединка Марта сделала заднее сальто. Костюк пообещала, что выполнит этот трюк еще после победы над Кэти Макнелли в 1/8 финала. С детства Костюк занималась не только теннисом, но и акробатикой.

Марта завоевала крупнейший трофей в карьере. Всего у Костюк теперь три трофея на уровне Тура.

Помимо Андреевой, Костюк в столице Испании также прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову и Анастасию Потапову.

