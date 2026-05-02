Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 мая 2026, 19:31 | Обновлено 02 мая 2026, 20:22
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!

В финале турнира WTA 1000 в столице Испании Марта в двух сетах одолела россиянку

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) стала чемпионкой престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании!

В финале украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» восьмую ракетку мира Мирру Андрееву.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал

Мирра Андреева [9] – Марта Костюк (Украина) [26] – 3:6, 5:7

Во второй партии Марта уступала 1:3 с одним брейком, а также отыграла два сетбола на подаче в 10-м гейме, после чего сделала брейк и подала на матч.

Марта провела второе очное противостояние против Андреевой. В январе Костюк одолела россиянку в четвертьфинале пятисотника в Брисбене.

В столице Испании, помимо Мирры, Марта также одолела Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову и Анастасию Потапову.

Марта завоевала крупнейший трофей в карьере. Всего у Костюк теперь три титула. Помимо Мадрида, украинка также становилась чемпионкой соревнований WTA 250 в Остине (2023) и WTA 250 в Руане (2026).

Костюк продолила винстрик до 11 матчей на уровне Тура. Двумя неделями ранее она выиграла трофей в Руане (пять поединков).

Победа над Андреевой стала для Костюк пятой против представительниц топ-10 в 2026 году и 14-й в карьере.

Костюк стала второй представительницей Украины, которой удалось выиграть трофей турнира WTA 1000. Ранее это делала только Элина Свитолина (четыре титула – Дубай-2017, Рим-2017, Торонто-2017, Рим-2018).

С понедельника Марта впервые в карьере войдет в топ-15 рейтинга WTA – Костюк станет 15-й ракеткой мира.

Результаты Костюк на турнире WTA 1000 в Мадриде:

  • R2: Марта Костюк [26] – Юлия Путинцева – 6:3, 6:1
  • R3: Марта Костюк [26] – Джессика Пегула [5] – 6:1, 6:4
  • R4: Марта Костюк [26] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Марта Костюк [26] – Линда Носкова [13] – 7:6 (7:1), 6:0
  • 1/2 финала: Марта Костюк [26] – Анастасия Потапова [LL] – 6:2, 1:6, 6:1
  • Финал: Марта Костюк [26] – Мирра Андреева [9] – 6:3, 7:5

Бравоооо Марта !!! Перемога , ще й на кацапкою!!!! Зареваною кацапкою задоволений !! Все буде Україна!! Перемога буде наша!!!
Плач росіянка,за українських дітей,яких вбив твій фюрер!!
Мартуся сонце наше,молодчинка!!!!
Браво, Марто!!!! Нарешті прийшов твій час!!!! Вітання з титулом!!!! 
Браво, Марта! З перемогою!
Нарешті доросла і зріла гра від Костюк - і відразу прийшов результат! Молодець! Надіємось на продовження руху у цьому вірному напрямку
Марта - сьогодні в тебе закохані мільйони!!!
Молодчинка наконец выиграла крупный турнир. это добавит больше уверенности в себе в дальнейшем
То хто тут гарматниця?) Марта - чиста агресія) Чудова гра. І нервів не було: я перед
екраном більше нервував, ніж Марта) Всіх з перемогою. Марті -
продовження цієї серії. Давай 3 титули поспіль 
Марту з великою перемогою!!! Майже зразковий теніс і головне психологічна витримка! Так і подалі.
А головний приз виглядає як дипломна робота зварювальника в ПТУ, хоча це ніяк не принижує його цінність)))
Яке щастя!Як же й Марта й ми всі тут чекали цієї перемоги й дочекалися!Дякую всім,хто тут вболіває й коментує за компанію й поздоровляю з перемогою на такому турнірі!!!Бажаю всім дочекатися й перемоги на турнірі великого шолома!!!Дякую Марта за СлаваУкраїні! Хай всі знають,що вона не вмерла!Не дочекаєтесь!
Дякую Марті за ці чудові емоції! Впевнений, що це не останній і не найвизначніший її трофей. Окремо хочу подякувати Сандрі. Доводилось тут читати багато неприємних висловів на їх адресу. А я вже давно бачу неозброєним оком разючі зміни в грі та (найголовніше!) в моральній стабільності Марти. Дякую за чудову та наполегливу роботу обом дівчатам. Браво!
Як же довго вона до цього йшла.. Через сльози, істерики... Маааартааа😘😘😘😘
Вітаю Марту з Великою перемогою. Ще місяць тому ніхто мабуть і не мріяв про таке. Цим титулом вона вже входить в історію українського та світового тенісу, хоча мені здається, що цей титул такої категорії, ще не останній для неї. І що важливо переможна серія Марти все ще триває далі.
А, по грі можна сказати, що Марта таки змогла до налаштуватися на фінал і покращити якість гри.  
Наша королева сьогодні билася не гірше наших захисників. За себе, за нас, за країну. Я реально щасливий за Марту, за нас , панове, за Україну .Мартуся умничка ти наша цьмаю і обіймаю. 
P S. : сльозами мокшанки задоволений !!!
Завжди знав, що Марта більш майстерна за цей розпіарений пельмень. Да солідний бекхенд, класно бачить корт, класно подає. Але удару не вистачає. Якщо на швидкості пробивати, сипеться удар, уходить Мірра в оборону, а для захисту вона дерев'яна. Марта не пальцем зроблена і за матч випила кров і дропами, і фірмовий крос з форхенда. Молодчинка. Тепер може святкувати, є за що. Сподіваюся для неї це тільки початок
Сьогодні Мартуся позакривали роти всім хетерам!!! 
Обіцяла зробити сальто після перемоги,зробила!!!
Неймовірно красива перемога . Все було зроблено на самому високому рівні . Орчиха , здається , взагалі не мала шансів - Марта домінувала увесь матч. 
З такою грою можна розраховувати на самі високі перемоги не випадково , а стабільно. 
Вітаю всіх українців з цим великим успіхом! 
Кацапка символічно вдягнула « жовто—блакитні» кольори)
