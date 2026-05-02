Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) стала чемпионкой престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании!

В финале украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» восьмую ракетку мира Мирру Андрееву.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал

Мирра Андреева [9] – Марта Костюк (Украина) [26] – 3:6, 5:7

Во второй партии Марта уступала 1:3 с одним брейком, а также отыграла два сетбола на подаче в 10-м гейме, после чего сделала брейк и подала на матч.

Марта провела второе очное противостояние против Андреевой. В январе Костюк одолела россиянку в четвертьфинале пятисотника в Брисбене.

В столице Испании, помимо Мирры, Марта также одолела Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову и Анастасию Потапову.

Марта завоевала крупнейший трофей в карьере. Всего у Костюк теперь три титула. Помимо Мадрида, украинка также становилась чемпионкой соревнований WTA 250 в Остине (2023) и WTA 250 в Руане (2026).

Костюк продолила винстрик до 11 матчей на уровне Тура. Двумя неделями ранее она выиграла трофей в Руане (пять поединков).

Победа над Андреевой стала для Костюк пятой против представительниц топ-10 в 2026 году и 14-й в карьере.

Костюк стала второй представительницей Украины, которой удалось выиграть трофей турнира WTA 1000. Ранее это делала только Элина Свитолина (четыре титула – Дубай-2017, Рим-2017, Торонто-2017, Рим-2018).

С понедельника Марта впервые в карьере войдет в топ-15 рейтинга WTA – Костюк станет 15-й ракеткой мира.

