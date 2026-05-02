Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
В финале турнира WTA 1000 в столице Испании Марта в двух сетах одолела россиянку
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) стала чемпионкой престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании!
В финале украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» восьмую ракетку мира Мирру Андрееву.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. Финал
Мирра Андреева [9] – Марта Костюк (Украина) [26] – 3:6, 5:7
Во второй партии Марта уступала 1:3 с одним брейком, а также отыграла два сетбола на подаче в 10-м гейме, после чего сделала брейк и подала на матч.
Марта провела второе очное противостояние против Андреевой. В январе Костюк одолела россиянку в четвертьфинале пятисотника в Брисбене.
В столице Испании, помимо Мирры, Марта также одолела Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу, Кэти Макнелли, Линду Носкову и Анастасию Потапову.
Марта завоевала крупнейший трофей в карьере. Всего у Костюк теперь три титула. Помимо Мадрида, украинка также становилась чемпионкой соревнований WTA 250 в Остине (2023) и WTA 250 в Руане (2026).
Костюк продолила винстрик до 11 матчей на уровне Тура. Двумя неделями ранее она выиграла трофей в Руане (пять поединков).
Победа над Андреевой стала для Костюк пятой против представительниц топ-10 в 2026 году и 14-й в карьере.
Костюк стала второй представительницей Украины, которой удалось выиграть трофей турнира WTA 1000. Ранее это делала только Элина Свитолина (четыре титула – Дубай-2017, Рим-2017, Торонто-2017, Рим-2018).
С понедельника Марта впервые в карьере войдет в топ-15 рейтинга WTA – Костюк станет 15-й ракеткой мира.
Результаты Костюк на турнире WTA 1000 в Мадриде:
- R2: Марта Костюк [26] – Юлия Путинцева – 6:3, 6:1
- R3: Марта Костюк [26] – Джессика Пегула [5] – 6:1, 6:4
- R4: Марта Костюк [26] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:3
- 1/4 финала: Марта Костюк [26] – Линда Носкова [13] – 7:6 (7:1), 6:0
- 1/2 финала: Марта Костюк [26] – Анастасия Потапова [LL] – 6:2, 1:6, 6:1
- Финал: Марта Костюк [26] – Мирра Андреева [9] – 6:3, 7:5
екраном більше нервував, ніж Марта) Всіх з перемогою. Марті -
продовження цієї серії. Давай 3 титули поспіль
А головний приз виглядає як дипломна робота зварювальника в ПТУ, хоча це ніяк не принижує його цінність)))
А, по грі можна сказати, що Марта таки змогла до налаштуватися на фінал і покращити якість гри.
P S. : сльозами мокшанки задоволений !!!
З такою грою можна розраховувати на самі високі перемоги не випадково , а стабільно.
Вітаю всіх українців з цим великим успіхом!