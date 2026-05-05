Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) не сыграет на турнире WTA 1000 в Риме из-за повреждения правого бедра.

Марта во втором раунде должна была встретиться с победительницей матча Каролина Плишкова – Джессика Боусас Манейро. Матчи основной сетки турнира пройдут с 5 по 17 мая.

Украина все же будет представлена на турнире: в Риме сыграют Элина Свитолина, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

На прошлой неделе Костюк стала чемпионкой престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. Марта продлила винстрик до 11 матчей на уровне Тура. Двумя неделями ранее она выиграла трофей в Руане (пять поединков).