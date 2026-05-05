Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05 мая 2026, 11:49 | Обновлено 05 мая 2026, 11:57
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?

Марта получила травму после триумфа в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) не сыграет на турнире WTA 1000 в Риме из-за повреждения правого бедра.

Марта во втором раунде должна была встретиться с победительницей матча Каролина Плишкова – Джессика Боусас Манейро. Матчи основной сетки турнира пройдут с 5 по 17 мая.

Украина все же будет представлена на турнире: в Риме сыграют Элина Свитолина, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

На прошлой неделе Костюк стала чемпионкой престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. Марта продлила винстрик до 11 матчей на уровне Тура. Двумя неделями ранее она выиграла трофей в Руане (пять поединков).

Марта Костюк травма бедра травма WTA Мадрид
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
думаю вирішила відпочити після тріумфу, прожити перемогу
Логічний і цілком виправданий крок.
Норм, краще фокус на Ролан Гаросі. А ушкодження може дійсно бути, і сальто тут ні до чого.
Просто если сняться без причины с турнира штраф может достигать до ста тысяч евро. Поэтому и выдумывают травму чтобы отдохнуть. Болит мол бедро ,играть не могу. Поди докажи что врёт. Нормальная практика. Не нужен ей этот турнир. Хочет быть свежей на Р
Г.
Це сальто боком вилізло? Капець, на рівному місці((
Як стрибати сальто у неї здоров'я вистачило .До другого кола 3 -4 дня ,але вона вже знімається .
Навіщо ця звиздьож про ушкодження стегна. Зрозуміло шо занадто багато ігор зіграно було, получила мільйон, вирішила взяти перерву, тимчасово забивши на теніс і трохи попочивати на лаврах і відпочити разом зі своїм ухилянтом.
Це підступна зрада! Хто відповість за поругану гідність?
