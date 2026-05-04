Рейтинг WTA. Рекордное 15-е место Костюк, Свитолина осталась в топ-10

4 мая женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Прошлые две недели девушки провели на грунтовых кортах Мадрида, разыграв трофей WTA 1000.

Чемпионкой тысячника стала украинская теннисистка Марта Костюк. Благодаря выигранному титулу (крупнейшему в карьере) Марта поднялась с 23-го место на рекордную 15-ю позицию.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая не сумела защитить прошлогодний полуфинал Мадрида (поражение во втором раунде), осталась в топ-10, опустившись на 10-ю строчку.

Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева слегка потеряли позиции – 52-я и 57-я ракетки соответственно. Александра Олейникова (68-я), Ангелина Калинина (93-я) и Дарья Снигур (95-я) улучшили несколько мест.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 рейтинга WTA из-за падения Элины Свитолиной на 10-е место сразу несколько теннисисток улучшили свои позиции.

Финалистка Мадрида Мирра Адреева поднялась на седьмое место, Жасмин Паолини – на восьмое, а Виктория Мбоко – на девятое.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. В первую пятерку также входят Елена Рыбакина, Ига Свентек, Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Свентек обошла Гауфф и стала третьей, Коко – четвертая.

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA лучшей украинской теннисисткой остается Людмила Киченок – 31-я ракетка.

В топ-100 из украинок также входит ее сестра Надежда – 72-я.

Украинки в парном рейтинге WTA