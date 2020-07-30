Первая ракетка мира не сыграет на US Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая является лидером мирового рейтинга, сообщила, что пропустит Открытый чемпионат США по теннису.
«Мы с командой решили, что в этом году не поедем в США на Western и Southern Open и US Open.
Мне нравятся оба турнира, поэтому это было трудное решение, но из-за COVID-19 все еще существуют значительные риски, и я не чувствую себя комфортно, ставя себя и команду в такое положение. С нетерпением жду возвращения в США в следующем году.
Я приму решение об участии в Открытом чемпионате Франции и ближайших европейских турниров WTA в ближайшие недели», – сообщила австралийка.
Отметим, что US Open должен стартовать 31 августа, Western & Southern Open, который был перенесен из Цинциннати, пройдет в Нью-Йорке на неделю раньше.
В прошлом году Барти остановилась в четвертом круге US Open, а в Цинциннати дошла до полуфинала. По новым правилам она сохранит заработанные очки.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина также может пропустить Открытый чемпионат США.
Источник — Herald Sun
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