Первая ракетка мира не сыграет на US Open

Эшли Барти приняла решение отказаться от участия в американских турнирах

  • 30.07.2020 08:42
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Первая ракетка мира не сыграет на US Open
© Australian Open. Эшли Барти

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая является лидером мирового рейтинга, сообщила, что пропустит Открытый чемпионат США по теннису.

«Мы с командой решили, что в этом году не поедем в США на Western и Southern Open и US Open.

Мне нравятся оба турнира, поэтому это было трудное решение, но из-за COVID-19 все еще существуют значительные риски, и я не чувствую себя комфортно, ставя себя и команду в такое положение. С нетерпением жду возвращения в США в следующем году.

Я приму решение об участии в Открытом чемпионате Франции и ближайших европейских турниров WTA в ближайшие недели», – сообщила австралийка.

Отметим, что US Open должен стартовать 31 августа, Western & Southern Open, который был перенесен из Цинциннати, пройдет в Нью-Йорке на неделю раньше.

В прошлом году Барти остановилась в четвертом круге US Open, а в Цинциннати дошла до полуфинала. По новым правилам она сохранит заработанные очки.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина также может пропустить Открытый чемпионат США.

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Источник — Herald Sun

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