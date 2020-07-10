WTA объяснила, как будет начислять очки после возобновления соревнований

Система такая же, как и в мужском теннисе

  • 10.07.2020 10:38
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WTA объяснила, как будет начислять очки после возобновления соревнований
© WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила временные изменения в рейтинговой системе из-за паузы в туре, связанной с пандемией коронавируса.

WTA не стала изобретать велосипед и последовала примеру ATP.

Таким образом, ключевые изменения будут такими:

  • Вместо годичного рейтинга подсчет будет вестись от марта 2019 года по декабрь 2020-го.
  • Будут учитываться 16 лучших результатов на турнирах за этот период, но только один раз за конкретные соревнования (лучший из двух результатов).
  • Очки, добавленные в рейтинг игрока в 2020 году, будут в его зачете на протяжении 52-х недель или же пока турнир не будет сыгран в 2021.

Что касается квалификации на Итоговый турнир, то в Чемпионскую гонку WTA будут включены 16 лучших результатов теннисисток в 2020 году.

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Источник — WTA

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