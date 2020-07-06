Списывать не будут. ATP опубликовала новые правила начисления очков

На бумаге выглядит довольно перспективно

  • 06.07.2020 22:23
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Списывать не будут. ATP опубликовала новые правила начисления очков
© ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала правила ведения рейтинга после возобновления тура. 

Основные моменты:

  • Вместо годичного рейтинга подсчет будет вестись от марта 2019 года по декабрь 2020-го.
  • Будут учитываться 18 лучших результатов на турнирах за этот период, но только один раз за конкретные соревнования (лучший из двух результатов).
  • Очки, добавленные в рейтинг игрока в 2020 году, будут в его зачете на протяжении 52-х недель или же пока турнир не будет сыгран в 2021.

Это означает, что текущее количество очков в рейтинге можно будет только увеличить, если лучше выступить на каком-то турнире по сравнению с предыдущим сезоном. Очки будут сняты всего один раз – за Итоговый турнир (9 ноября).

Что касается посева, то в первые 2 недели будет замороженный рейтинг (за 16 марта), далее по обновленному.

Ранее ATP и WTA опубликовали обновленный календарь.

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Источник — ATP Tour

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