ATP и WTA опубликовали обновленный календарь

Сегодня ATP и WTA опубликовали обновленную версию календаря теннисного сезона, который возобновится в августе:
Календарь турниров ATP:
Tennis is back.— José Morgado (@josemorgado) June 17, 2020
Calendar for the first eight weeks on the ATP. pic.twitter.com/nZktsddLah
Календарь турниров WTA:
The WTA calendar the the end of the year! Looking packed pic.twitter.com/d3z5Nfarjm— José Morgado (@josemorgado) June 17, 2020
Отметим, что на US Open не будет квалификации. Вчера губернатор Нью-Йорка разрешил проведение турнира.
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Источник — Twitter
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