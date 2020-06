Губернатор Нью-Йорка разрешил проведение US Open-2020

Ранее уже сообщалось о том, что в ближайшее время организаторы US Open должны официально объявить о проведения турнира в запланированные сроки.

Теперь на пути к проведению турнира был преодолен еще один барьер: было получено разрешение от губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Об этом сам Куомо сообщил в своем Твиттере:

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.