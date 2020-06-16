Губернатор Нью-Йорка разрешил проведение US Open-2020

Ранее уже сообщалось о том, что в ближайшее время организаторы US Open должны официально объявить о проведения турнира в запланированные сроки.

Теперь на пути к проведению турнира был преодолен еще один барьер: было получено разрешение от губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Об этом сам Куомо сообщил в своем Твиттере:

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020

«US Open пройдет в Нью-Йорке без фанатов с 31 августа по 13 сентября.

Теннисная ассоциация США предпримет чрезвычайные меры безопасности, чтобы защитить игроков и персонал. Будет проводиться тщательное тестирование, уборка, будет создано дополнительное пространство в раздевалках, будет выделено жилье и транспорт».

При этом многие топ-игроки могут отказаться от участия в US Open-2020 из-за слишком жесткого медицинского протокола.

В своем участии сомневаются лидеры мужского тенниса Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Симона Халеп уже заявила, что до конца сезона не будет выступать за пределами Европы, а Роджер Федерер пропустит турнир из-за травмы.