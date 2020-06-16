Губернатор Нью-Йорка разрешил проведение US Open-2020

Ранее уже сообщалось о том, что в ближайшее время организаторы US Open должны официально объявить о проведения турнира в запланированные сроки.
Теперь на пути к проведению турнира был преодолен еще один барьер: было получено разрешение от губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.
Об этом сам Куомо сообщил в своем Твиттере:
The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020
The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.
«US Open пройдет в Нью-Йорке без фанатов с 31 августа по 13 сентября.
Теннисная ассоциация США предпримет чрезвычайные меры безопасности, чтобы защитить игроков и персонал. Будет проводиться тщательное тестирование, уборка, будет создано дополнительное пространство в раздевалках, будет выделено жилье и транспорт».
При этом многие топ-игроки могут отказаться от участия в US Open-2020 из-за слишком жесткого медицинского протокола.
В своем участии сомневаются лидеры мужского тенниса Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Симона Халеп уже заявила, что до конца сезона не будет выступать за пределами Европы, а Роджер Федерер пропустит турнир из-за травмы.
Источник — Twitter
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