ОФИЦИАЛЬНО: Федерер пропустит остаток сезона-2020

Швейцарский теннисист продолжает восстанавливаться после травмы колена

  • 10.06.2020 10:32
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ОФИЦИАЛЬНО: Федерер пропустит остаток сезона-2020
© Instagram. Роджер Федерер

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что пропустит остаток текущего сезона, потому что не успевает восстановиться после травмы колена.

«Дорогие фанаты, я надеюсь, что вы в безопасности и здоровы.

Несколько недель назад у меня возникли проблемы в ходе восстановительного процесса. Мне пришлось пройти дополнительную быструю артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как я уже делал в сезоне-2017, я планирую воспользоваться вынужденной паузой, чтобы на 100% быть готовым играть на высшем уровне. Я буду скучать по моим фанатам и соревнованиям, но я с нетерпением жду своего возвращения на корт в начале сезона-2021.

С наилучшими пожеланиями, Роджер», — написал Федерер в твиттере.

Федерер перенес операцию на правом колене в феврале 2020-го года.

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Источник — Twitter

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