Вольфсбург (Ж) – Галатасарай (Ж) – 5:0. Разгром в ЛЧ. Видео голов и обзор

20 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между немецким «Вольфсбургом» и турецким «Галатасараем».

«Вольфсбург» уверенно разгромили соперниц со счётом 5:0 на стадионе «АОК» в Вольфсбурге.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 20 ноября

«Вольфсбург» (Германия) – «Галатасарай» (Турция) – 5:0

Голы: Попп 3, 15, 88, Минге 31, Латвейн, 90+6

Видеообзор матча: