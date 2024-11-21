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Лига чемпионов
21 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 21 ноября 2024, 22:53
122
0

Вольфсбург (Ж) – Галатасарай (Ж) – 5:0. Разгром в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

21 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 21 ноября 2024, 22:53
122
0
Вольфсбург (Ж) – Галатасарай (Ж) – 5:0. Разгром в ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между немецким «Вольфсбургом» и турецким «Галатасараем».

«Вольфсбург» уверенно разгромили соперниц со счётом 5:0 на стадионе «АОК» в Вольфсбурге.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 20 ноября

«Вольфсбург» (Германия) – «Галатасарай» (Турция) – 5:0

Голы: Попп 3, 15, 88, Минге 31, Латвейн, 90+6

Видеообзор матча:

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Вольфсбург Галатасарай Лига чемпионов по футболу среди женщин видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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