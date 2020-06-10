Джокович может пропустить US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что всерьез рассматривает возможность пропуска US Open-2020:
«Большинство игроков, с кем я говорил, негативно относятся к тому, чтобы туда поехать. Лично для меня сезон, скорее всего, продолжится на грунте в начале сентября».
US Open-2020 должен пройти с 24 августа по 13 сентября. В нынешнем сезоне турнир в Нью-Йорке не станет последним Мейджором сезона: на осень был перенесен Ролан Гаррос.
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Источник — Associated Press
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