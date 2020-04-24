Дата проведения Ролан Гаррос снова перенесена

Открытый чемпионат Франции по теннису перенесен во второй раз. По информации Le Parisien, Ролан Гаррос планируют провести на неделю позднее, чем сообщалось ранее, то есть с 27 сентября по 11 октября.

Новая дата была выбрана после консультаций с ATP и WTA. Одна из причин переноса: дополнительная неделя отдыха для игроков после US Open (31 августа – 13 сентября). Также в этот промежуток, возможно, добавят два турнира, которые бы проходили в Европе.

Более того, знаменитая велогонка «Тур де Франс» была перенесена на сентябрь, Двадцатого числа в Париже должен состояться финиш многодневки и правоохранители могут не справиться с обеспечением порядка на нескольких соревнованиях одновременно. Вдобавок 19 и 20 сентября запланирована автомобильная гонка «24 часа Ле-Мана».

Напомним, первоначально грунтовый мэйджор, запланированный с 18 мая по 7 июня, был перенесен на 20 сентября – 4 октября. Тогда организаторы установили дату в одностороннем порядке.