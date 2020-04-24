Дата проведения Ролан Гаррос снова перенесена

Организаторы немного поспешили

  • 24.04.2020 11:20
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Дата проведения Ролан Гаррос снова перенесена
© LP/Arnaud Journois

Открытый чемпионат Франции по теннису перенесен во второй раз. По информации Le Parisien, Ролан Гаррос планируют провести на неделю позднее, чем сообщалось ранее, то есть с 27 сентября по 11 октября.

Новая дата была выбрана после консультаций с ATP и WTA. Одна из причин переноса: дополнительная неделя отдыха для игроков после US Open (31 августа – 13 сентября). Также в этот промежуток, возможно, добавят два турнира, которые бы проходили в Европе.

Более того, знаменитая велогонка «Тур де Франс» была перенесена на сентябрь, Двадцатого числа в Париже должен состояться финиш многодневки и правоохранители могут не справиться с обеспечением порядка на нескольких соревнованиях одновременно. Вдобавок 19 и 20 сентября запланирована автомобильная гонка «24 часа Ле-Мана».

Напомним, первоначально грунтовый мэйджор, запланированный с 18 мая по 7 июня, был перенесен на 20 сентября – 4 октября. Тогда организаторы установили дату в одностороннем порядке.

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Источник — Le Parisien

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