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  4. На Ролан Гаррос 2026 установили новый рекорд турнира
Ролан Гаррос
09 июня 2026, 19:51 |
290
0

На Ролан Гаррос 2026 установили новый рекорд турнира

Матчи Открытого чемпионата Франции посетили более 727 тысяч зрителей

09 июня 2026, 19:51 |
290
0
На Ролан Гаррос 2026 установили новый рекорд турнира
Ролан Гаррос.
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Директор Ролан Гаррос Амели Моресмо сообщила, что на Открытом чемпионате Франции 2026 года был установлен рекорд турнира по посещаемости:

«Во многих аспектах турнир 2026 года стал настоящим успехом. Это был турнир, полный сюрпризов и эмоций. За время мероприятия стадион посетили более 727 000 зрителей, что является для нас новым рекордом.

Игроки также оставили нам очень положительные отзывы. Мирра Андреева вчера, во время своей речи, сказала, что чувствовала себя на Ролан Гаррос «уютно», и это является нашим главным приоритетом. Мы очень гордимся тем, что магия турнира находит отклик и в сердцах игроков.

Зрители, которые смотрели турнир из дома, также смогли в полной мере прочувствовать атмосферу Ролан Гаррос. Для нас и для всех вовлеченных команд это чрезвычайно важно. Я также хотела бы выразить, как горжусь тем, что возглавляю этот турнир.

В этом году мы столкнулись с серьезными вызовами, будь то из-за погоды или из-за ограничений в расписании. Но все объединились, продемонстрировали большую солидарность и провели турнир, который оправдал наши ожидания».

Победителями Ролан Гаррос 2026 стали немец Александр Зверев и «нейтральная» Мирра Андреева.

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Ролан Гаррос Ролан Гаррос 2026 рекорд статистика посещаемость фанаты болельщики зрители Амели Моресмо
Дмитрий Вус Источник: Roland Garros
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