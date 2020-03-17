Большой шлем меняет график. Стало известно, когда состоится Ролан Гаррос

Организаторы Ролан Гаррос 2020, турнира Большого шлема на грунтовом покрытии, сообщили о новых датах турнира.

Соревнования в Париже, которые традиционно проводится в мае, в текущем году состоятся осенью, с 20 сентября по 4 октября 2020 года.

На решение организаторов повлияла ситуация, которая сложилась в результате пандемии коронавируса.

Таким образом, французский мейджор может стать не 2-м, а 4-м турниром Большого шлема, если Уимблдон (июнь-июль) и US Open (август-сентябрь) пройдут по намеченному графику.