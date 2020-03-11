Директор Ролан Гаррос: «Судьбу турнира будем решать не мы»

Директор грунтового мэйджора Ги Форже заявил, что судьба Ролан Гаррос находится не в руках организаторов, а будет решена французскими властями и медицинскими экспертами.



«Мы будем рассматривать все возможности, но, в любом случае, решение принимает не Федерация тенниса Франции. Мы будем следовать рекомендациям. Проведение турнира без зрителей? Это тоже будет проблемой. Будет ли это экономически приемлемо? До того, как придет очередь Ролан Гаррос, есть еще время, но в то же, все события развиваются стремительно», – сказал Форже.



Напомним, что старт французского «мэйджора», который в этом году должен был пройти по новому турнирному расписанию, запланирован на 24 мая.