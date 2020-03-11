Директор Ролан Гаррос: «Судьбу турнира будем решать не мы»

Ги Форже объяснил, что решение принимает не Федерация тенниса Франции

  • 11.03.2020 22:23
  • 74 просмотра
  • 0 комментариев
Директор Ролан Гаррос: «Судьбу турнира будем решать не мы»
© Roland-Garros

Директор грунтового мэйджора Ги Форже заявил, что судьба Ролан Гаррос находится не в руках организаторов, а будет решена французскими властями и медицинскими экспертами.
 
«Мы будем рассматривать все возможности, но, в любом случае, решение принимает не Федерация тенниса Франции. Мы будем следовать рекомендациям. Проведение турнира без зрителей? Это тоже будет проблемой. Будет ли это экономически приемлемо? До того, как придет очередь Ролан Гаррос, есть еще время, но в то же, все события развиваются стремительно», – сказал Форже.
 
Напомним, что старт французского «мэйджора», который в этом году должен был пройти по новому турнирному расписанию, запланирован на 24 мая.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности