СВИТОЛИНА: «В 1/4 финала РГ не смогла реализовать даже 20% своего уровня»

Лучшая украинская теннисистка – о трудностях выступлений на турнирах Большого Шлема

  • 04.11.2020 09:20
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СВИТОЛИНА: «В 1/4 финала РГ не смогла реализовать даже 20% своего уровня»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение в 1/4 финала Ролан Гаррос аргентинке Наде Подороске и рассказала о давлении на турнирах Большого Шлема.
 
— После четвертьфинала на Ролан Гаррос вы говорили, что главным фактором стала психология. Что не удалось полностью психологически выложиться… 
— В этом матче — да, потому что, во-первых, был сильный ветер. И когда присутствуют какие-то помехи, которые не можешь контролировать, тогда как соперница хорошо с ним справилась, и ей это совершенно не помешало. Для меня же это стало врагом, и я не смогла адаптироваться быстро. А потом не смогла реализовать даже 20% моего уровня. Поэтому был равный уровень игры, а когда я не выступаю даже на 20% своего уровня, то начинаю психологически загонять себя еще глубже в яму, потому что думаю: «как я могу проиграть такому игроку». Конечно, это еще больше усугубляет ситуацию, в то время, как оппонентка отыграла матч идеально.
 
— После матча Тим Хенман заявил, что вам будет тяжело психологически после этого поражения. Прав ли он оказался? 
— Да, он был прав. Но он знает теннис, поэтому прав. Потому что многие говорили, что выдался большой шанс. Я и сама знаю, что был хороший шанс, но так как были возможности отыграть хорошо, я находилась в хорошей форме, то такие матчи, конечно, психологически «подбивают».
 
— Знаете, может, вы не согласитесь со мной, но то, что у вас пока не получается выигрывать турниры Большого Шлема, мне напоминает историю с Энди Марреем, который продолжительное время выходил в финалы и там проигрывал, пока не начал сотрудничать с Иваном Лендлом. Не кажется ли вам, что вам также нужен такой же тренер, у которого были похожие проблемы в своей карьере, и который смог бы настроить, показать, в какие моменты нужно переломить ситуацию, психологически остаться сфокусированной?
 — Я думаю, что, конечно, должен быть хороший наставник. Но я считаю, что когда ты на корте, то там уже наставник ничем не может тебе помочь, и все сводится к тебе и твоим решениям. То есть даже если тренер что-то скажет, ты уже сам решаешь на корте. Но я не считаю, что это один из самых важных факторов, и есть много каких-то моментов. Ты должен быть физически и психологически готовым, и тут играет роль не только тренер. Я считаю, что в полуфинале не отыграла на том уровне, на котором могу.
 
Поэтому это больше просто совпадение факторов, и мне не удалось сделать из выступления ту цепочку хороших выборов, потому что все же зависит от выбора, который ты делаешь в начале гейма или при подаче. Принял плохое решение, и это ведет за собой цепочку событий, которая приводит к поражению.
 
— Чувствуете ли какое-то давление из-за того, что пока не получается выиграть турнир Большого Шлема, или вы спокойно к этому относитесь?
— В начале своей карьеры, когда я только начинала, то, конечно, было давление, потому что ты только начинаешь, хочешь сразу же победить везде. А уже с годами понимаешь, что, как бы ни хотелось, но нужно также не добавлять на свои плечи еще больше давления, поскольку давления и так уже достаточно от фанатов, семьи, тренеров, медиа, которые делают это по-своему, и, конечно же, от себя, ведь это Большой Шлем, тот самый турнир, который все хотят выиграть.
 
Поэтому если беспокоиться по этому поводу еще больше, то будет только хуже, и можно вообще и до четвертьфинала не дойти. Потому нужно воспринимать факты, как они есть, стараться работать и пытаться что-то менять, что-то добавлять в игру, искать, что будет работать для тебя.

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Источник — Новое время

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